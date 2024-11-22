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Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Bordum FK#Süper Lig
Galatasarayın kamp kadrosu açıklandı 3 eksik...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 15:45

Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılı takımda 3 eksik bulunuyor.

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Süper Lig'in 13. hafta maçında Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosunda cezaıl Davinson Sanchez ile sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs ve Mauro Icardi yer almadı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı.

Galatasarayın kamp kadrosu açıklandı 3 eksik...

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#Galatasaray#Bordum FK#Süper Lig

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