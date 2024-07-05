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Galatasaray'ın Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

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#UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Sporanasayfa
Galatasarayın Kadınlar Şampiyonlar Ligindeki rakibi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 15:39

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. turunda Galatasaray Petrol Ofisi'nin rakibi, Lüksemburg ekibi Racing FC Union oldu.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. tur kura çekiminin İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı takımın, 8. Grup'ta ilk olarak Racing FC Union'la karşılaşacağı, rakibini yenmesi durumunda ise BIIK Shymkent (Kazakistan)-NSA Sofia (Bulgaristan) eşleşmesinin galibiyle 2. tura yükselme maçına çıkacağı aktarıldı.

Grupta ilk müsabakaların 4 Eylül, kazanan takımların 2. tura yükselme maçının ise 7 Eylül'de oynanacağı duyuruldu. Grup maçlarının yeri ise henüz ilan edilmedi.

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#UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Sporanasayfa

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