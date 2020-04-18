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Futbol
Haber Giriş: 18.04.2020 - 11:04,Son Güncelleme:

Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendiği son iki maçtaki tesadüf

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Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendiği son iki maçtaki tesadüf
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tarihi tesadüf... Galatasaray, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 21 sene aradan sonra Fenerbahçe'yi bu sezon 3-1'lik skorla devirdi. Galatasaray'ın bu maçtaki galibiyetiyle 1999 yılındaki galibiyeti arasında ilginç benzerlik ortaya çıktı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabette ilginç bir ayrıntı göze çarptı. Fenerbahçe, 21 yıldır evinde kaybetmediği Galatasaray'a bu sezon sahasında 3-1'lik skorla kaybetti ve Galatasaray uzun seriye son verdi. Sarı kırmızılı takım bu galibiyetinden önce en son Süper Lig'de 1999-2000 sezonunun 13. haftasında deplasmanda Fenerbahçe galibiyeti görebilmişti.

Galatasaray'ın şampiyon olarak tamamladığı o sezonda galibiyeti getiren golleri Márcio Mixirica ve Hasan Şaş kaydederken Fenerbahçe'nin golü ise Moldovan'dan gelmişti. Söz konusu maçı yöneten Hakem Muhittin Boşat'ın yardımcılarından biri ise Fahir Ersoy'du. İşte tesadüf de burada başlıyor.

Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de kazandığı maçı bu kez Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılarından biri ise Fahir Ersoy'un oğlu Kerem Ersoy'du.

1999 YILINDA OYNANAN MAÇIN HAKEM LİSTESİ

Galatasarayın Kadıköyde Fenerbahçeyi yendiği son iki maçtaki tesadüf


BU SEZON OYNANAN MAÇIN HAKEM LİSTESİ

Galatasarayın Kadıköyde Fenerbahçeyi yendiği son iki maçtaki tesadüf

(Sabah)

 

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