Galatasaray'ın kabus ayı! Osimhen, Yunus Akgün, Eren Elmalı, cezalar, sakatlık, yenilgi... İşte tüm yaşananlar

Süper Lig lideri Galatasaray için son 1 ay sakatlıklar ve disiplin cezaları nedeniyle adeta kabus oldu. İlkay Gündoğan’ın Bodo/Glimt maçı öncesi yaşadığı sakatlıkla başlayan süreç, Yunus Akgün’ün ameliyatı, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı’ya gelen PFDK cezaları, milli takımlarda sakatlanan Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Osimhen’le daha da derinleşti. Sarı kırmızılılar bu süreçte hem rotasyon gücünü kaybetti hem de ligde kritik puan kayıpları yaşadı.

Peş peşe puan kayıpları yaşadı

İlkay Gündoğan (21 Ekim):

BODO/Glimt maçı öncesi son idmanda sakatlandı. Kas grubunda zorlanma tespit edilen tecrübeli futbolcu, Göztepe, Trabzonspor, Ajax ve Kocaelispor maçlarında kadroda yer almadı. Sarı kırmızılılar bu seride Trabzon ve Kocaeli önünde 5 puan yitirdi.

Yunus Akgün (8 Kasım):

Bu sezon çıktığı 13 resmi maçta 4 gol, 2 asistlik bir performansa imza atan yıldız futbolcu fıtık ameliyatı oldu. 8 Kasım’da operasyon geçiren Yunus Akgün’ün yaklaşık 1 ay sonra sahalara dönmesi bekleniyor.

2 oyuncuya Disiplin Kurulu’ndan şok

Eren Elmalı: (13 Kasım):

TFF’nin yürüttüğü bahis soruşturması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 45 gün futboldan men etti.

Metehan Baltacı (13 Kasım):

TFF’nin yürüttüğü bahis soruşturması nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Kuruldan 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

Berkan Kutlu (15 Kasım):

Sarı-kırmızılı takımın antrenmanında sakatlandı. Durumu ile ilgili kulüpten yapılacak açıklama bekleniyor.

Kaan Ayhan (15 Kasım):

Bulgaristan ile oynan milli maçta 61. dakikada oyuna girerken 81’de sakatlanıp çıktı. Okan Buruk’un jokeri olan tecrübeli oyuncunun durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

Gözler Victor Osimhen’in MR’ında

Abdülkerim Bardakcı (16 Kasım):

Bulgaristan maçında 90 dakika sahadaydı. Ancak hafif ağrıları nedeniyle idmanda yer almadı. İspanya maçı kadrosundan çıkarılırken sakatlığının boyutu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

Victor Osimhen (16 Kasım):

Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı play-off finalinde devre arası oyundan çıktı. Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle “Osimhen bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alındı” dedi. Kesin durumu MR’dan sonra belli olacak.