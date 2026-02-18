×
Galatasaray'ın Juventus zaferi sonrasında UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte ülke puanında son durum

Temsilcimiz Galatasaray'ın dün akşam Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u sahasında 5-2 mağlup etmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeye gidildi.

2025-2026 sezonunda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde ise Samsunspor temsil ediyor. Üç takımın aldığı her sonuç, ülkeler sıralamasında Türkiye'yi doğrudan etkiliyor.

Türkiye eğer sezon sonunda ilk 10 dışına çıkarsa, Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını kaybedecek. Bu nedenle temsilcilerimizin alacağı her puan kritik önem taşımaya devam ediyor.

Galatasaray'ın dün akşam Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u sahasında 5-2 mağlup etmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.

Avrupa kupalarında galibiyete 400, beraberliğe ise 200 puan veriliyor. Galatasaray'ın galibiyeti sonrasında Türkiye'nin hanesine 400 puan daha eklendi ve ilk 10'daki yerimizi sağlamlaştırdık.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

  1. İngiltere: 111.797
  2. İtalya: 96.446
  3. İspanya: 90.734
  4. Almanya: 87.617
  5. Fransa: 79.212
  6. Portekiz: 69.266
  7. Hollanda: 66.595
  8. Belçika: 60.850
  9. TÜRKİYE: 49.475
  10. Çekya: 47.225
  11. Yunanistan: 46.312
  12. Polonya: 44.625

BAKMADAN GEÇME!