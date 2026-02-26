Galatasaray'ın Juventus zaferi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme rövanş maçında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus'a konuk oldu. Temsilcimiz Galatasaray, 5-2'lik maçın rövanşında deplasmanda konuk olduğu Juventus'a 3-2 mağlup olsa da genel skorda 7-5 kazandı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Juventus adına maçın gollerini 37' Locatelli (P), 70' Gatti, 82' McKennie kaydetti. Galatasaray'ın gollerini 105+2 Osimhen ve 119'da Barış Alper kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü Türkiye saati ile 14:00'te başlayacak. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleştirilecek.

Galatasaray, turda Tottenham yada Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Bu sonucun ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:

İngiltere - 112.741

İtalya - 97.803

İspanya - 91.984

Almanya - 88.545

Fransa - 79.712

Portekiz - 69.266

Hollanda - 66.595

Belçika - 61.450

Türkiye - 50.715

Çekya - 47.625