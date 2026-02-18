Galatasaray’ın Juventus zaferi sonrası Okan Buruk İngiliz medyasına konuştu! ‘Henüz bitmedi’

Haberin Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçı sonrası çarşamba günü öğlen saatlerinde İngiltere'de Talk Sport'un canlı radyo yayınına bağlandı ve açıklamalarda bulundu.

Galatasaray için, oyuncularım için ve benim için tarihi bir geceydi. Ben de futbolcuyken İtalya'da, Inter için oynamıştım. Düşman gibi değildik ama Juventus ile Inter arasında her zaman bir rekabet vardı. Dün gece Juventus'u 5-2 yendik. İlk yarı 2-1 gerideydik ama ikinci yarının skoru 4-0 oldu bizim için. Muhteşem bir sonuç oldu ilk maç için.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ BAMBAŞKA"

Şampiyonlar Ligi bambaşka bir hikaye, bambaşka bir seviye. Bu seviyenin takımı olan Juventus'a karşı kazandık. Türk futbolu adına harika bir gece oldu.

"ATMOSFER, MUAZZAM BİR DENEYİM"

Rakip takımı çok iyi analiz ettik. Stadyumun atmosferi ve İstanbul’daki ortam gerçekten muazzam bir deneyim. Orada olmanız, bu atmosferi hissetmeniz gerekiyor. Bu hem benim için hem de oyuncularımız için büyük bir deneyimdi. Aynı şekilde rakip oyuncular için de öyle. Bu durum oyunumuzu ciddi şekilde etkiliyor. Taraftarlarımızla birlikte hücum ediyor, birlikte savunma yapıyoruz.

"FUTBOLCULARIM DAHA İYİ MOTİVE OLUYOR"

Muhteşem bir gece oldu bizim için. Futbolcularım Şampiyonlar Ligi maçlarını bekliyor. Türk Ligi maçlarına böyle konsantre olamıyorlar, Şampiyonlar Ligi maçlarına çok daha iyi konsantre oluyorlar. 90 dakika boyunca oynayan tüm oyuncularım harika performans sergiledi.

"OSIMHEN BİZİM İÇİN HAYALDİ"

Victor Osimhen, muhteşem bir futbolcu. Bence tam bir takım oyuncusu; skoru için oynamayan bir oyuncu. Gollerini atıyor, asistlerini yapıyor, ön alanda sürekli baskı yapıyor. Tam bir takım oyuncusu. Harika bir karakteri var. Onu Napoli'den transfer edebilmek, Galatasaray için bir hayaldi. Onun için 75 milyon Euro ödedik, bu Türk futbolunda rekor bir ücretti. Tüm paramızı onun için harcadık.

"ÖNÜMÜZDE BİR 90 DAKİKA DAHA VAR"

Henüz bitmedi. İlk maçın ikinci yarısını 4-0 kazandık ama önümüzde bir 90 dakika daha var. 0-0 gibi başlamalıyız. İlk maçı düşünmeden oynamalıyız.

"MOURINHO ÇOK BÜYÜK TEKNİK DİREKTÖR"

Bir Fenerbahçe maçından sonra Mourinho bana dokunmuştu, biraz gergindi. Mourinho tarzı budur, çok agresiftir. O özel biridir biliyorsunuz, dün gece de kırmızı kart gördüğünü izledim. Bu onun stili. Çok büyük bir teknik direktör. Eskisi gibi aynı seviyede değil ama dünya futbolunun hala en iyi teknik direktörlerinden biri hala. Ona saygı duyuyorum, sadece ona değil tüm meslektaşlarıma saygı duyuyorum.

"IRKÇILIK NEDEN, ANLAMIYORUM"

(Benfica - Real Madrid maçında Prestianni'nin Vinicius'a yaptığı ırkçılık) Bu ırkçılık olaylarını hiç anlayamıyorum. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'de ırkçı olayları hiç yoktur. Anlayamıyoruz, bir insan diğer insana nasıl böyle ırkçı sözler sarf edebilir. Bilemiyorum ama umuyorum böyle olaylar biter.

"DAVINSON HARİKA BİR FUTBOLCU"

Davinson Sanhez çok iyi durumda, Juventus'a karşı da gol attı. Hem iyi oyuncu hem iyi karakter, harika bir takım oyuncusu.

Umarım Juventus'u geçeriz ve Liverpool ya da Tottenham'a karşı oynarız. Geçen sene Tottenham'ı yenmiştik, bu sene Liverpool'u yendik. Kimle oynayacağız bilmiyorum ama iki takıma karşı da harika anılarımız var.

"SOUNESS, DİKTİĞİ BAYRAKLA TARİHTE YERİNİ ALDI"

Souness, birlikte çalıştığım ve en sevdiğim teknik direktörlerden biridir. Büyük teknik direktör, büyük bir isim. Bayrak olayı nedeniyle Galatasaray tarihine geçmiş birisidir. Türkiye Kupası'nı kazanmıştık ve o da Galatasaray bayrağını, Fenerbahçe sahasına dikmişti.