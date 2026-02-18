Haberin DevamÄ±

Galatasaray, UEFA Åžampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maÃ§Ä±nda konuk ettiÄŸi Ä°talya temsilcisi Juventus'u ilk devresini 2-1 geride kapattÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada 5-2 maÄŸlup ederek son 16 yolunda bÃ¼yÃ¼k bir avantaj yakaladÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lara galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Gabriel Sara, 49. ve 75. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey kaydetti. Juventus'un golleri ise 16. ve 32. dakikalarda Teun Koopmeiners'den geldi.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n rÃ¶vanÅŸÄ± 25 Åžubat Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Torino'da oynanacak.

Ä°TALYAN BASINI TARÄ°HÄ° HEZÄ°METÄ° KONUÅžUYOR

Juventus'un Ä°stanbul'da aldÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r yenilgi, Ä°talyan spor basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yankÄ± uyandÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸte Galatasarayâ€™Ä±n tarihi zaferinin Ã‡izme basÄ±nÄ±ndaki yansÄ±malarÄ±â€¦

GAZZETTA DELLO SPORT: TARÄ°HÄ° BÄ°R REZALET YAÅžANDI!

Juve, tarihi bir rezalet yaÅŸadÄ±, Galatasaray 5-2'lik skorla rakibini ezdi. Ä°stanbul cehenneminden yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ bir halde Ã§Ä±kan Spalletti'nin takÄ±mÄ±, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta Galatasaray'Ä± devirmek ve son 16 turuna Ã§Ä±kmak iÃ§in bir mucizeye ihtiyaÃ§ duyacak.

CORRIERE DELLO SPORT: SPALLETTI'NÄ°N TAKIMI TÃœRKÄ°YE'DE FELAKET YAÅžADI!

Juventus, Åžampiyonlar Ligi play-off maÃ§Ä±nÄ±n TÃ¼rkiye'deki ilk ayaÄŸÄ±nda Galatasaray'a karÅŸÄ± felaket yaÅŸadÄ±. Ä°lk yarÄ±da Koopmeiners'in iki golÃ¼yle Ã¶ne geÃ§en Siyah-beyazlÄ±lar, ikinci yarÄ±da dÃ¶rt gol yedi ve sahadan 5-2 maÄŸlup ayrÄ±ldÄ±. Cabal'Ä±n kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rmesi ve Ã§ok sayÄ±da yapÄ±lan bireysel hata, sonucu bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de etkiledi. RÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä± zorlu geÃ§ecek gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

TUTTOSPORT: Ä°STANBUL'DA FELAKET VE Ã‡Ã–KÃœÅž!

Åžampiyonlar Ligi'nde Juventus iÃ§in acÄ± bir geceydi: Ä°stanbul'da, play-off ilk maÃ§Ä±nda Galatasaray, Juventus'un ciddi hatalarÄ±ndan faydalanarak 5-2'lik galibiyet elde etti.

Sahada iki yÃ¼zlÃ¼ bir Juventus vardÄ±: Ä°lk yarÄ±da iyi oynadÄ±lar ve soyunma odasÄ±na 2-1 Ã¶nde girdiler ancak ikinci yarÄ±da berbat bir performans sergilediler ve yedikleri 4 golle sahadan 5-2 maÄŸlup ayrÄ±larak rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä± Ã¶ncesinde aÄŸÄ±r bir yenilgi aldÄ±lar.

LA STAMPA: 'JUVENTUS, ALÄ° SAMÄ° YEN'DE BOÄžULARAK YOK OLDU'

Juventus, Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda ikinci yarÄ±da Ã§Ã¶ktÃ¼. TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan karanlÄ±k bir gece, 5-2'lik tarihi bir maÄŸlubiyetle sonuÃ§landÄ±. Siyah-beyazlÄ±lar; Ali Sami Yen Stadyumu'ndaki taraftarlarÄ±n yÃ¼ksek sesleri, Galatasaray'Ä±n golleri ve -daha da kÃ¶tÃ¼sÃ¼- kendi bariz hatalarÄ± tarafÄ±ndan boÄŸularak yok oldu. Åžampiyonlar Ligi son 16 turu, bu noktada bir serap gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor: rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nÄ± uzatmalara gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in Ã¼Ã§ farklÄ± bir galibiyete, bir Ã¼st tura yÃ¼kselmek iÃ§inse dÃ¶rt farklÄ± bir galibiyet lazÄ±m.

ANSA: 'JUVENTUS, Ä°STANBUL'DAN KEMÄ°KLERÄ° KIRILARAK DÃ–NDÃœ'

Juventus rÃ¼ya gibi bir ilk yarÄ±, kabus gibi bir ikinci yarÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'dan kÄ±rÄ±k kemiklerle dÃ¶ndÃ¼. 5-2'lik tarihi hezimetin ardÄ±ndan Spalletti'nin takÄ±mÄ±, rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda bÃ¼yÃ¼k bir geri dÃ¶nÃ¼ÅŸe imza atmak zorunda.

CALCÄ°O MERCATO: JUVENTUS, Ä°STANBUL'DA NAKAVT OLDU

Koopmeiners'in golleri Juventus iÃ§in yeterli deÄŸil: Galatasaray, eski Napoli oyuncusu Noa Lang'Ä±n iki golÃ¼yle galip geldi.

MARCA: GALATASARAY'IN BEÅž GOLLE EZÄ°CÄ° GALÄ°BÄ°YETÄ°, JUVENTUS'U ELENMENÄ°N EÅžÄ°ÄžÄ°NE GETÄ°RDÄ°

Juventus iÃ§in felaket bir ikinci yarÄ±: dÃ¶rt gol yedi ve bir kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼. Galatasaray'Ä±n Juventus'u 5-2 maÄŸlup etmesi, TÃ¼rk ekibini Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Juventus Stadyumu'nda oynanacak rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä± Ã¶ncesinde 16 turuna bir adÄ±m daha yaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

MUNDO DEPORTÄ°VO: JUVENTUS, TÃœRK CEHENNEMÄ°NDE AÄžIR BÄ°R YENÄ°LGÄ° ALDI

Juventus, TÃ¼rk cehenneminden kurtulamadÄ± ve 5-2'lik yenilginin ardÄ±ndan 16 turuna kalma ÅŸansÄ± ciddi ÅŸekilde tehlikeye girdi. Galatasaray Ã¶ne geÃ§ti, ancak Ä°talyan ekibi ilk yarÄ±da Koopmeiners'in iki golÃ¼yle skoru tersine Ã§evirdi. Ä°kinci yarÄ±da TÃ¼rk takÄ±mÄ± toparlandÄ± ve tÃ¼m potansiyelini ortaya koyarak Ã¶ne geÃ§ti. 70. dakikadan Ã¶nce Cabal'Ä±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± kart maÃ§Ä±n kaderini belirledi.

AS: JUVENTUS FELAKETÄ° YAÅžADI

Ä°stanbul'daki Rams Park'ta ateÅŸ, Juventus'u tam anlamÄ±yla yaktÄ±. 67. dakikada Cabal'Ä±n kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rmesiyle 10 kiÅŸi kalan Juventus, TÃ¼rkler tarafÄ±ndan 5-2'lik skorla ezildi.

L'EQUÄ°PE: JUVENTUS, GALATASARAY'A YENÄ°LEREK ÅžAMPÄ°YONLAR LÄ°GÄ°'NDEN NEREDEYSE ELENDÄ°

Åžampiyonlar Ligi play-off ilk maÃ§Ä±nda Juventus Torino, SalÄ± akÅŸamÄ± Ä°stanbul'da Galatasaray'a 2-5 yenildi. Ä°kinci yarÄ±da tamamen geride kalan Ä°talyanlar, maÃ§Ä± 10 kiÅŸi tamamladÄ± ve bir hafta sonra evlerinde oynanacak rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda bir mucize yaratmak zorunda.

ABOLA: FELAKETLE SONUÃ‡LANAN Ä°KÄ°NCÄ° YARI, JUVENTUS'U ÅžAMPÄ°YONLAR LÄ°GÄ°'NDEN NEREDEYSE ELEDÄ°

Ä°ki oyuncunun iki gol attÄ±ÄŸÄ± ve son anda ev sahibi takÄ±mÄ±n Ä°talya'daki maÃ§ iÃ§in rahat bir avantaj saÄŸladÄ±ÄŸÄ±, sÃ¼rprizlerle dolu bir maÃ§tÄ±. Galatasaray, SalÄ± gÃ¼nÃ¼ UEFA Åžampiyonlar Ligi son 16 turu play-off ilk maÃ§Ä±nda Juventus'u 5-2 yendi.