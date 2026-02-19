Galatasaray'ın Juventus maçı sonrası Osimhen'in transfer yarışı kızıştı! Avrupa devi resmen sıraya girdi

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir zafere imza atarak İtalyan devi Juventus'u 5-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı kırmızılılar, son 16 turu play off maçında aldığı bu galibiyetle turun kapılarını aralamış oldu.

Galatasaray, turun rövanş maçını 25 Şubat'ta Torino'da oynayacak.

MAÇ SONRASI TRANSFER

Cimbom'un galibiyetinin yankıları Avrupa'da sürmeye devam ederken, transfere ilişkin de yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın sezon başında 75 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili konuya ilişkin İspanyol basınında yazan haber şu şekilde oldu:

"Victor Osimhen, yaklaşan yaz transfer döneminin kilit isimlerinden biri olmaya aday görünüyor. Performansı ve uluslararası itibarı, onu birçok Avrupa devinin arasında kıyasıya geçmesi beklenen bir transfer yarışının merkezine yerleştirdi.

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti, büyük kulüplerin radarına yeniden girdi. Transferi, yazın en büyük transfer olaylarından biri olmaya aday görünüyor.

HERKESİN İSTEDİĞİ 9 NUMARA

Victor Osimhen, elit bir forvet oyuncusu. Güçlü, açık alanda agresif ve doğal bir golcülük içgüdüsüne sahip olan Osimhen, Avrupa'nın en etkili hücum oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı.

Adı; Atletico Madrid, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerle anılıyor. Bu 3 kulüp de, büyük maçlarda fark yaratabilecek bir forvet arıyor.

Atletico Madrid, hücum hattını güçlendirmek için onu ideal profil olarak görüyor. Hareketliliği, savunmacıları geriye itme yeteneği ve ceza sahasındaki etkili bitiriciliği, İspanyol kulübünün rekabetçi kadro yapısıyla mükemmel bir şekilde örtüşüyor.

PSG, ATLETICO'YA RAKİP OLDU!

PSG'nin devreye girmesi, dengeleri tamamen değiştirdi. Paris kulübünün ilgisi yüzeysel değil. Luis Enrique, Nijeryalı oyuncuyu, PSG'nin yenilenme projesinin hücumunu yönetecek ideal transfer olarak belirledi.

Fransız devinin finansal durumu sayesinde, devasa bir teklif yapması söz konusu. Bu finansal güç, anlaşma belirleyici bir aşamaya gelirse, Paris kulübünü Osimhen'in en muhtemel yeni adreslerinden biri haline getiriyor.

Dahası, Fransa'da şampiyonluklar için mücadele etme ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma arzusu PSG'nin teklifini güçlendiriyor. Sadece transfer ücretini karşılayabilecek durumda değiller, aynı zamanda üst düzey bir sözleşme de sunabiliyorlar.

ATLETI, KARMAŞIK BİR SENARYO İLE KARŞI KARŞIYA

Atletico Madrid için durum çok daha karmaşık. PSG'nin mali gücü ve Bayern'in yapısal gücüyle rekabet etmek hiç de kolay bir iş değil.

Kulüp, astronomik rakamlar için bir ihale savaşına girmeye istekli olup olmadığına veya daha gerçekçi alternatifleri değerlendirmeyi tercih edip etmediğine karar vermek zorunda kalacak. Niyet ortada, ancak mevcut piyasa koşulları anlaşmayı ulaşılmaz hale getirebilir.

Bayern Münih de ciddi bir tehdit oluşturuyor. Alman kulübünün bir santrafora ihtiyacı var ve Osimhen, onların geleneksel dominant 9 numara profiline uyuyor.

Yaz transfer sezonu henüz başlamasa da, mücadele şimdiden başladı. Victor Osimhen, birçok Avrupa devinin ortak hedefi haline geldi ve kaderi; sportif projesini, mali kaynaklarını kimin daha fazla kabul ettireceğine bağlı olacak.

Atletico Madrid için son gelişmeler pek de umut verici değil. Nijeryalı oyuncu için mücadele çok çetin geçecek ve hata payı minimum düzeyde olacak."