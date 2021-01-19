MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'ın Josef de Souza pişmanlığı! Etebo transferi hayal kırıklığı yarattı
GeriFutbol Galatasaray'ın Josef de Souza pişmanlığı! Etebo transferi hayal kırıklığı yarattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 19.01.2021 - 09:20 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın Josef de Souza pişmanlığı! Etebo transferi hayal kırıklığı yarattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Sezon başında Josef de Souza yerine Etebo’yu seçen Galatasaray şimdi başını taşlara vuruyor! Performansıyla Beşiktaş’ın orta saha yükünü sırtlayan Josef, Seri-Lemina gidince Aslan’a önerildi. Ancak sakatlık geçmişi nedeniyle Galatasaray'ın tercihi 600 bin Euro daha maliyetli olan Nijeryalı Oghenekaro Etebo oldu.

Derbide Beşiktaş'a galibiyeti getiren gollerden birine imza atan Josef de Souza'nın siyah-beyazlı takıma imza atmadan önce Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı.

Josef de Souzadan Fenerbahçe itirafı
Josef de Souza'dan Fenerbahçe itirafı

Brezilyalı ön liberonun menajeri Leite, Seri ve Lemina ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldı ancak olumsuz yanıt aldı.

Galatasarayın Josef de Souza pişmanlığı Etebo transferi hayal kırıklığı yarattı

Sakatlık geçmişinden dolayı Josef'e temkinli yaklaşan Galatasaray'ın Oghenekaro Etebo hamlesi hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Kiralama bedeli ile birlikte Josef'ten 600 bin Euro daha maliyetli olan Etebo, Beşiktaş derbisindeki son şansını iyi kullanamadı. Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı orta sahanın kiralık sözleşmesini en az zararla feshetmeye çalışıyor. (Sabah)

Galatasarayın Josef de Souza pişmanlığı Etebo transferi hayal kırıklığı yarattı

Galatasarayın Josef de Souza pişmanlığı Etebo transferi hayal kırıklığı yarattı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle