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Galatasaray'ın İsveç kadrosunda 6 eksik

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#GALATASARAY#Malmö#UEFA AVRUPA LİGİ
Galatasarayın İsveç kadrosunda 6 eksik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 16:40

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında İsveç’in Malmö ekibiyle yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Kafilede sakatlığı bulunan 6 isim yer almadı.

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UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında yarın İsveç’in Malmö ekibiyle karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

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Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Kaan Ayhan ile UEFA kadrosunda yer almayan Roland Sallai'nin yer almadığı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı.

KAFİLE HAREKET ETTİ

Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla İsveç'in Malmö kentine hareket etti.

Sarı-kırmızılı futbolcular, havalimanı girişinde bulunan bir grup taraftarın fotoğraf ve imza isteğini geri çevirmedi.

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Galatasaray, yarın Malmö ile TSİ 20.45'te Yeni Malmö Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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#GALATASARAY#Malmö#UEFA AVRUPA LİGİ

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