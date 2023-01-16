Galatasaray'ın istikrar abidesi Yağmur Uraz ikinci kez gol kraliçeliğine koşuyor

Haberin Devamı

Ankara’da sokakta oyun oynarken yoldan geçen Burcu Abla’sının Gazi Üniversitesi’nde kadın futbol takımı olduğunu söylemesiyle tamamen tesadüfen seçmelere giden ve 12 yaşında futbola başlayan Yağmur Uraz, kadın futbolunun hem kulüp hem milli takım bazında ülkemizdeki en başarılı ve istikrarlı temsilcilerinden. Futbola başladığı günden bu yana Gazi Üniversitesi, Ataşehir Belediye, Konak Belediye ve Beşiktaş ile toplamda 7 şampiyonluk yaşayan ve 1 kez gol kraliçesi olan Yağmur, bu sezon da Galatasaray’da aynı hedeflerin peşinde.

AYNI ZAMANDA BEDEN EĞiTiMi ÖĞRETMENi

90 artılarda attığı gollerle özdeşleşen oyuncu, “Bir işi ya iyi yap ya da hiç yapma” mottosuyla hareket ediyor. Toplam 13 golü bulunan Yağmur, kraliçelik yarışında 14 golü bulunan FOMGET’li Daria Apanashchenko’nun ardından 2. sırada. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon 13-1 kazanılan Kireçburnu maçında da 5 gol atarak yıldızlaşmıştı. Yağmur, aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni ve bir otomobil tutkunu.