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GeriFutbol Galatasaray'ın istediği Victor Wanyama, MLS ekibi Montreal Impact'le anlaştı
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Futbol
Haber Giriş: 01.04.2020 - 12:23,Son Güncelleme:/

Galatasaray'ın istediği Victor Wanyama, MLS ekibi Montreal Impact'le anlaştı

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Galatasaray'ın istediği Victor Wanyama, MLS ekibi Montreal Impact'le anlaştı
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Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak için çok uğraştığı Victor Wanyama, MLS ekiplerinden Montreal Impact'le anlaşmaya vardı. Montreal Impact'in teknik direktörlüğünü efsane isim Thierry Henry yapıyor.

Tottenham'ın Kenyalı yıldızı Victor Wanyama, MSL ekiplerinden Montreal Impact'e transfer oldu. Devre arası transfer döneminde ismi Galatasaray ile sıkça anılan Wanyama, daha önce Celtic ve Southampton formaları da giymişti.

Tottenham Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bize inanılmaz anılar kazandırdığın için teşekkür ederiz. Victor'a gelecek için en iyisini diliyoruz" denildi.

Victor Wanyama, 4 sezondur oynadığı Tottenham'da 97 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti.

Galatasarayın istediği Victor Wanyama, MLS ekibi Montreal Impactle anlaştı

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