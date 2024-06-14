Galatasaray'ın istediği tek yerli futbolcu: Oğuz Aydın

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Süper Lig’de 2024-25 sezonu itibarıyla yabancı sayısının 14’ten 12’ye düşürülmesi dolayısıyla yerli rotasyonundaki oyuncu sayısını artırmak isteyen Galatasaray özellikle Avrupa liglerinde oynayan Türk futbolculara odaklanmış durumda. Sarı kırmızılıların Süper Lig’den ilgisini çeken tek isimse Oğuz Aydın...

Galatasaray, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı almak için yoğun çaba sarf ediyor. Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu da bu ilgili doğrularken sarı kırmızılı yöneticilerin kendisine ulaştığını ifade etti. 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Alanyaspor’un 6 milyon Euroya yakın bir bonservis talep ettiği öne sürüldü. Buna karşılık Galatasaray’ın bu oyuncu için 2,5 milyon Euro verebildiği ifade edildi.