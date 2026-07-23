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Galatasaray'ın istediği Ponomarenko imzayı attı!

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Matviy Ponomarenko
Galatasarayın istediği Ponomarenko imzayı attı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 11:23

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Ukraynalı genç santrfor Matviy Ponomarenko, kulübü Dinamo Kiev'le yeni sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mauro Icardi'nin boşluğunu Dinamo Kiev forması giyen Matviy Ponomarenko ile doldurmak istiyordu.

Kulübü Dinamo Kiev'in 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği 20 yaşındaki santrfor için Galatasaray 25 milyon euroluk şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuş, Ukrayna ekibi ise bu teklifi düşük bularak reddetmişti.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Dinamo Kiev'den yapılan açıklamada Matviy Ponomarenko ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Galatasarayın istediği Ponomarenko imzayı attı

38 MAÇTA 18 GOL ATTI

Alt yapısından yetiştiği Dinamo Kiev'de bugüne dek 38 resmi maçta görev yapan Ponomarenko, 18 gol atıp 1 de asist üretti.

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Galatasarayın istediği Ponomarenko imzayı attı

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Matviy Ponomarenko

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