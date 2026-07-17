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Galatasaray'ın istediği Jhon Duran imzaya gidiyor: Yeni adresi belli oldu

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#Transfer#Jhon Duran#Benfica
Galatasarayın istediği Jhon Duran imzaya gidiyor: Yeni adresi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 18:40

Transferde adı Galatasaray ile anılan eski Fenerbahçeli Jhon Duran'ın akıbeti belli oldu. Kolombiyalı golcü, Benfica'nın projesini tercih ederek Portekiz ekibiyle anlaşma sağladı.

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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Jhon Duran'ın geleceği belli oldu.

Sarı-kırmızılıların, Mauro Icardi'nin alternatifi olarak kadrosuna katmayı planladığı öne sürülen Kolombiyalı golcü, kariyerine Portekiz'de devam etme kararı aldı.

FABRIZIO ROMANO DUYURDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al Nassr forması giyen Duran, zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Benfica ile anlaşma sağladı.

Haberde, oyuncunun maaşının bir bölümünün Al Nassr tarafından karşılanacağı, sağlık kontrollerinin ise hafta sonu gerçekleştirileceği belirtildi.

Galatasarayın istediği Jhon Duran imzaya gidiyor: Yeni adresi belli oldu

BENFICA'YI TERCİH ETME NEDENİ

Öte yandan Duran'ın Benfica'yı tercih etmesinin nedeni de ortaya çıktı. Kolombiyalı golcü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden iki farklı kulüpten teklif almasına rağmen Benfica'nın sunduğu sportif projeyi ve Marco Silva yönetiminde forma giyme fırsatını daha cazip bularak tercihini Portekiz ekibinden yana kullandı.

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GALATASARAY'IN LİSTESİNDEYDİ

Transfer döneminde Kolombiyalı golcünün adı Galatasaray ile de anılıyordu. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını kiralık olarak Fenerbahçe'de geçiren Duran'ın Mauro Icardi'nin alternatifi olarak sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer aldığı iddia edilmişti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Benfica'nın sağlık kontrollerinin ardından transferi kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.

Galatasarayın istediği Jhon Duran imzaya gidiyor: Yeni adresi belli oldu

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 5 gol - 3 asistlik performans sergilemişti.

77 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

2023’te 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa’nın yolunu tutan Duran Ocak 2025’t 77 milyon Euro transfer bedeli ile Suudi Arabistan ekibine katılmıştı.

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#Transfer#Jhon Duran#Benfica

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