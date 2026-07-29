Galatasaray'ın istediği Can Uzun'a Fenerbahçe kancası!

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Yeni sezon öncesi kadrosunu Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood gibi yıldızlarla güçlendiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

Rafael Leao için İtalya'ya giden sarı-lacivertli ekipte bu sefer Can Uzun ismi gündeme geldi.

FENERBAHÇE İDDİASI

İsviçre basınından Sören Mundt'un haberine göre; sarı lacivertliler, Rafael Leao transferini tamamlamasının ardından Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun için resmi girişimlere başlayacak.

Haberde Fenerbahçe'nin yerli oyuncu kalitesini artırmak ve hücum hattındaki alternatifleri çoğaltmak amacıyla milli futbolcuyu renklerine bağlamak istediği belirtildi.

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45 İLE 60 MİLYON EURO...

Eintracht Frankfurt ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Can Uzun için Alman ekibinin 45 ila 60 milyon euro arasında bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

GALATASARAY DA İSTİYORDU

Öte yandan haberde Galatasaray'ın da genç oyuncu için daha önce 30 ila 40 milyon euro seviyesinde teklifler ilettiği öne sürüldü.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Alman ekibiyle 28 maça çıkan Can Uzun, 10 gol - 6 asistlik skor katkısı sağladı.