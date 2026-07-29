Galatasaray'ın istediği Can Uzun için resmi açıklama

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Galatasaray yaz transfer döneminde Can Uzun'u transfer etmek istiyor. Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche, Can Uzun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında medya mensuplarına açıklamalarda bulunan Markus Krösche, Can Uzun için bir teklif olmadığını açıkladı.

Krösche, milli futbolcunun takımdan ayrılmak istediğine dair emare göstermediğini söyledi.

Alman direktör, "Can Uzun'un bizden ayrılacağına dair hiçbir işaret yok. Türkiye'den sürekli çeşitli haberler geliyor ve çok fazla spekülasyon yapılıyor." dedi.

"TAKIMDA ÖNE ÇIKACAK"

Markus Krösche, Can Uzun'un takımda önemli bir parça olabileceğini vurguladı.

"Teknik direktörümüzün oynatmak istediği futbol anlayışında onu en verimli olacağı pozisyonlarda değerlendirebiliriz. Takımımızda çok önemli bir rol üstlenebilecek."