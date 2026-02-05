Galatasaray'ın İstanbulspor maçını yazdı: İlerisi için ışık vermiyor!

Haberin Devamı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 9 yaptı. İstanbulspor ise 1 puanda kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında Galatasaray, evinde İstanbulspor’u ağırladı. RAMS Park’ta saat 20.30’da başlayan mücadelede Reşat Onur Coşkunses düdük çaldı. Reşat Onur Coşkunses’in yardımcılıklarını ise Mehmet Şengül ile Kerem İlitangil üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray; Günay Güvenç, Gökdeniz Gürpüz, Mario Lemina, Kazımcan Karataş, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Yaser Asprilla, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi ilk 11’iyle çıktı. Konuk ekip İstanbulspor ise; İsa Doğan, Özcan Şahan, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Deniz Tuncer, İsa Dayaklı, David Sambissa, Demir Mermerci, Ömer Faruk Duymaz, Mendy Mamadou ve Ertuğrul Sandıkcı ile sahada yer aldı.

Haberin Devamı

Karşılaşmaya Galatasaray golle başladı. 5’inci dakikada Ahmed Kutucu’nun ceza sahası içi sol çaprazından içeri çevirdiği topa bekletmeden vuran Mauro Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Golden sonra baskısını arttıran Galatasaray, topun hakimi oldu. Galatasaray, 24’üncü dakikada farkı 2’ye çıkardı. Sağdan Yaser Asprilla’nın ortasında savunma topu uzaklaştırdı. Ceza yayının üzerine gelen topu Lucas Torreira göğsüyle kontrol etti, ardından yere indirdiği meşin yuvarlağa sert vurarak ağlara gönderdi: 2-0. Bu gole İstanbulspor’un cevabı geç olmadı. 26’ncı dakikada Mario Lemina’nın kısa düşen pasında araya giren Mendy Mamadou, kaleci Günay Güvenç’i geçtikten sonra sol ayağıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Galatasaray, 33’üncü dakikada farkı yeniden 2’ye çıkardı. İlkay Gündoğan’ın bıraktığı topu kontrol eden Ahmed Kutucu’nun ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye gönderdiği top filelere gitti: 3-1. İlk yarı Galatasaray’ın 3-1’lik üstünlüğüyle bitti.

Haberin Devamı

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Galatasaray aynı oyununa devam etti. İstanbulspor ise hızlı kontra ataklarla pozisyon üretmeye çalıştı. İstanbulspor, 69’uncu dakikada Mendy Mamadou ile etkili geldi fakat Günay Güvenç gole izin vermedi. Maçın devamında her iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

GALATASARAY'IN GALİBİYETİNİ YAZDI

Galatasaray'ın İstanbulspor'a karşı aldığı galibiyeti Hürriyet Spor yazarlarından Koray Durkal değerlendirdi.

Koray Durkal: Kazanmaya alışkanlığı devreye girdi!

Galatasaray'ın son dönemdeki oyunu ve kulübeden gelenler ışık vermiyor.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın sahaya çıktığı 11’i gördüğümde oldukça şaşırdım. Buruk orijinleri sol bek olan Kazımcan ve Eren ile başladı, bir diğer sol bek Jakobs sonradan girdi, buna karşın hem stoper hem de sağ bek kullanmadı. Her hafta farklı denemeler yapmaya devam ediyor Buruk. Belki kupa maçı olması belki de rakibin kendilerinden daha zayıf olması bu tip bir tercihe itmiş olabilir. Yine de gollere rağmen sıkıntıları olan bir oyun izledik.

Ahmed Kutucu ve İcardi’nin istekli oyununa orta sahada Torreira eşlik etmeye çalıştı. İlkay’ın sakatlıktan sonraki formu hala beklenen seviyede değil.

Topa daha fazla sahip olmaya çalışan Galatasaray’a karşı İstanbulspor geçişlerde ve son vuruşlarda biraz daha başarılı olsa bambaşka bir skorla da karşılaşabilirdik. Golü atan Mamadou ve Sambissa hem atletizmleri hem de Galatasaray savunmasına yaşattıkları sıkıntılarla dikkat çektiler. İşin özü kötü anlarda da kazanmak son derece önemlidir. Galatasaray bu alışkanlığı sayesinde iyi oynamadığı maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı. Galatasaray’ın son dönemdeki oyunu ve kulübeden gelen alternatifleri ilerisi için ışık vermiyor. Özellikle üç kulvarda rekabet için.

Haberin Devamı