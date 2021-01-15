Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci teklifinin perde arkası! İşleri değiştiren şok cevap...

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri üst üste geliyor. Fatih Terim'in ısrarla istediği İrfan Can Kahveci için sarı kırmızılıların Ryan Babel, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne'yi takasta kullanmak istediği Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ise Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao'yu talep ettiği ortaya çıktı.

Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine İrfan Can transferi için Medipol Başakşehir'le masaya otururken, gelen cevapla adeta şok yaşadı. Göksel Gümüşdağ, yıldız isim için 13 milyon euro bonservis talep ederken, Marcao'yu da takasta istedi. Sarı-kırmızılı yönetim bunun üzerine masadan kalktı.

13 MİLYON DETAYI

Başakşehir'in daha önce bonservisini 8 milyon Euro olarak belirlediği İrfan Can Kahveci'nin fiyatını bir anda 13 milyon euro'ya yükseltmesinin perde arkası aralandı.

Galatasaray ile transfer pazarlığına oturan Başkan Göksel Gümüşdağ, Luyindama, Diagne, ve Babel'i içeren takas önerilerine sadece Marcao şartını sundu.

GÖRÜŞMELER TIKANDI

Galatasaray ise Marcao için "Sezon başında 13 milyon euro'ya satmadık. Marcao'yu asla takasta kullanmayız'' cevabını verdi.

Bunun üzerine Başakşehir cephesinin Marcao ile eşdeğer gördükleri İrfan Can'a 13 milyon Euro değer biçmeye başladığı öğrenildi. Fiyat bu noktaya gelince de görüşmeler derinleşmeden tıkandı.

MUSTAFA CENGİZ: GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İLE GÖRÜŞTÜM

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün verdiği demeçte İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştüğü üstü kapalı şekilde doğrulamış ve transferin maddi detaylarını paylaşmıştı.

Mustafa Cengiz, "Göksel Gümüşdağ ile birkaç defa görüştüm. Kimi görüştüğüm belli. Benim ne fiyat verdiğimi de tahmin edersiniz. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi. İkisini de konuşunca değer 38 milyon Euro... Pazarlık yapıyoruz, beni konuşturmayın. Mayıs'tan sonrasına çek yazarım, İrfan'ı da diğerini de alırım. Bana engel olabilecek var mı? Kim engel olabilir. Bana bunu öldürseler yapmam. Bana beceriksiz desinler. Galatasaray'ın geleceğini karartmam. Hocamızla konuştuk, aslan gibi... Hocamız da diyor ki 'Olursa olur, olmazsa da bu kadroyla şampiyon oluruz.' Hocamızın dediği isimler için çalışmalarımız sürüyor. 9 Milyon TL harcama limitimiz var. Ancak sponsorla bir şeyler ayarlayacağız." demişti.

FATİH TERİM NELER DEMİŞTİ?

Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası flaş açıklamalarda bulunmuş ve Başakşehir takımından İrfan Can Kahveci ve Visca'yı istediğini dile getirmişti.

Geçtiğimiz hafta sonu dört maçlık cezasını tamamlayarak takımın başına geri dönen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma sonrası transfer mesajları vermişti.

Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Yönetimin elinden geleni yapacağını biliyorum, daha fazlasını da yapmasını istiyorum. Listemizi verdik. Bizim zaten yazın harcamamız olmadı. Tüm hamleleri ocakta yapıyoruz. Borçları, pandemiyi hesap ettiğimizde her kulübün durumu zor. Ancak bize rakamsal olarak geri dönecek yetenekli oyuncuları almaya çalışıyoruz ve evvelden bu isimleri veriyoruz. Açıkçası başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk. Onyekuru'dan İrfan Can'a kadar, hatta Göksel Başkan'la konuşulursa Visca'da dahil başka bir takım istiyorum. İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz. Mostafa Mohamed (Mısır'ın Zamalek takımında oynuyor) de gündemimizde."

Bu arada İrfan Can'ın, Başakşehir yönetimine "Ben de Galatasaray'a gitmek istiyorum. Bonservisimde kolaylık sağlayın, bırakın gideyim" ifadelerini kullanmıştı. (Fotomaç)