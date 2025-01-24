Galatasaray'ın intikam planı: Pavlovic

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Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da transfer için alarm durumu hakim. Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Sarı-Kırmızılılar, çarpıcı hamlelere hazırlanıyor.

WALKER GİTTİ, EMERSON RAFA KALKTI

İlk etapta Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği Kyle Walker Milan’a giderken, Galatasaray da Milan’dan bir diğer sağ bek Emerson Royal’i kiralamak istemişti. Ancak tam pazarlıkların devam ettiği sırada sakatlanan Brezilyalı futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağının açıklanmasıyla Sarı-Kırmızılılar bu operasyondan vazgeçti.

SKRINIAR'IN RÖVANŞI: PAVLOVIC!

Galatasaray Milan Skriniar transferinin rövanşını Fenerbahçe’den almaya kararlı. Sarı-Kırmızılılar’ın uzun süredir kiralamaya çalıştığı Skriniar’ı son anda araya giren Fenerbahçe bonservisiyle birlikte alınca Galatasaray’da ortalık karıştı. Karşı bir hamle yapmak isteyen yönetim, uzun süre ezeli rakibinin gündeminde yer alan Strahinja Pavlovic’e yöneldi.

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GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Milan’ın sezon başında Salzburg’dan 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek renklerine bağladığı 23 yaşındaki solak stoperi kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, İtalyan deviyle görüşmelere başladı.

SORUNU ÇÖZECEK

1.94 boyundaki Sırp stoperin transferi gerçekleşirse, bu sezon büyük bir form düşüklüğü yaşayan Abdülkerim’e kulübe yolu görünecek. Okan Buruk yeni oyun kurma görevini Pavlovic’e verecek. Ayrıca hava toplarında ciddi sorunlar yaşayan Sarı-Kırmızılılar, Pavlovic’in fiziksel üstünlüğüyle bu zaafı da büyük oranda ortadan kaldırmış olacak. Galatasaray oyuncunun satın alma opsiyonuna da sahip olmak istese de, masadaki rakamların şimdilik çok yüksek olduğu belirtiliyor.