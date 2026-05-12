Galatasaray'ın İngiltere seferi başlıyor: Dev transfer operasyonunda 3 ana hedef belli oldu!

Galatasaray, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu bitime 1 hafta kala şampiyon olarak tamamlamayı garantiledi. Ligde üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde en az çeyrek final hedefliyor.

Bu doğrultuda yeni sezon kadro planlamasına başlayan Galatasaray'da ana transfer planı ortaya çıktı.

"VAN DIJK İLE ANLAŞMA TAMAM" İDDİASI

Kadrosunu en az 1 stoperle güçlendirmenin hesapları içinde olan sarı-kırmızılılar, rotayı Ada’ya çevirdi. Galatasaray, uzun süre transfer gündemini meşgul eden Virgil van Dijk’ı kadrosuna katma konusunda bu kez kararlı. Hatta İngiliz gazetelerine göre iki taraf arasında çoktan anlaşmaya varıldı. Galatasaraylı yöneticilerin, 34 yaşındaki Dijk ile yıllık ücretten diğer detaylara kadar her konuda mutabakat sağlandığı ileri sürüldü. Şu sıralarda Liverpool ile Galatasaray arasında bonservis pazarlıklarının devam ettiği de haberin detayları arasında yer aldı.

ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMLARINA ALEVLİ YORUM ATTI

Van Dijk ise sosyal medya üzerinden mesaj vermeye devam ediyor. Bir süredir Galatasaray’la etkileşim halinde olan tecrübeli savunmacı, son olarak Hollanda Milli Takımı’ndan arkadaşı Noa Lang’ın şampiyonluk paylaşımlarına alevli yorumlar attı ve beğeni bıraktı.

6 NUMARA UGARTE

Galatasaray, Manuel Ugarte ısrarından vazgeçmiyor. Kulübün devre arasında da isteyip alamadığı Uruguaylı ön liberonun, yaz döneminde Manchester United’dan ayrılma ihtimali ortaya çıkınca süreç yeniden başladı.

Torreira’nın yanına Lemina’nın daha iyisini takviye etmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, Ugarte’nin yaktığı yeşil ışığın ardından anlaşma zemini aramaya başladı. 25 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde bir sorun yaşamayan Galatasaraylı yetkililer, United’ın belirleyeceği bonservis rakamını bekliyor. Eğer talep çok yüksek olursa, kiralama formülü de denenecek.

BİTMEYE EN YAKIN TRANSFER

Bu kez daha sağlam Torreira - Ugarte - Lemina üçlüsünden ikisini ilk 11’de kullanma planları yapan Okan Buruk, özellikle Lemina’yı joker olarak kullanıp daha diri bir orta saha yaratmak istiyor.

Sarı-Kırmızılı kulübe yakın kaynaklara göre, şu an için bitmeye en yakın transfer Ugarte gibi görünüyor.

10 NUMARA BERNARDO SILVA

Sadece Galatasaray’ın değil, hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan birçok kulübün hayalini süsleyen Bernardo Silva için kesenin ağzı ardına kadar açılmış durumda. Mertens sonrası bir türlü bulunamayan forvet arkası ihtiyacını gidermek üzere transferi istenen Silva’ya yıllık 15 milyon Euro civarında bir teklif yapıldı. Manchester City’ye ayrılık mesajı yayınlayan ve bonservis sorunu bulunmayan Portekizli süperstar, Galatasaray’ın teklifini değerlendirme sürecine aldı. 31 yaşındaki futbolcu ilk olarak Barcelona’dan haber bekliyor.

DEVLER LİGİ AŞKINA

Eğer Barça, Silva transferi için yeterli maaş bütçesi ayırmaz ve geri adım atarsa, Galatasaray bu transferde çok şanslı görünüyor. Yıllarca Guardiola yönetiminde Manchester City formasıyla hem İngiltere’yi hem de Avrupa’yı domine eden Bernardo Silva’nın özellikle Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a seviye atlatacağına inanılıyor.