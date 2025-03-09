Galatasaray'ın Inaki Pena teklifi ortaya çıktı!

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Galatasaray'da yaklaşık 14 yıldır kaleyi başarıyla koruyan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Uruguay'da bir takım satın alan ve futbol kariyerini ülkesinde sonlandırmak isteyen tecrübeli file bekçisinin, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerini noktalayarak sezon sonunda Uruguay'a dönmesi bekleniyor.

Bu doğrultuda yeni kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Barcelona forması giyen Inaki Pena'nın ismi gündeme gelmişti.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Katalan gazetesi El Nacional'in haberine göre; Galatasaray, eski kalecisi Inaki Pena için Barcelona'ya 10 milyon Euro bonservis ödemeyi teklif etti.

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HANSI FLICK AYRILIĞA YEŞİL IŞIK YAKTI

İyileşme sürecinde olan Ter Stegen'in yokluğunda kaleyi Szczesny'e emanet eden teknik direktör Hansi Flick, 3. kaleci olarak gördüğü Pena'nın ayrılığına yeşil ışık yaktı.

Sportif Direktör Deco'nun masadaki seçenekleri değerlendirmeye başladığı belirtilirken, 1.5 yıl sözleşmesi kalan Pena'nın Barcelona'daki geleceğinin yakın zamanda sona erecek gibi göründüğü kaydedildi.

PENA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

2021-2022 sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Inaki Pena, sarı-kırmızılıların kalesini 8 maçta korumuştu.

PENA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Pena, 6 maçta kalesini gole kapatırken, toplamda 25 gol yedi.