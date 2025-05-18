Galatasaray'ın ilk bombası Bayern Münih'ten!

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Lig şampiyonluğunu garantilemek için bugünkü Kayserispor maçında 1 puan bile alması yeterli olan Galatasaray artık saatleri sayarken diğer yandan gelecek sezon özellikle Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olabilmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslan bu bağlamda, bir süredir isminin anıldığı Leroy Sane ile söz kesti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncunun yeni menajeri Pini Zahavi, daha önce oyuncu ve kulüp arasındaki 12 milyon Euro’luk anlaşmaya ek olarak 3 milyon Euro bonus isteyince taraflar masadan kalktı. Sane’ye 20 Mayıs’a kadar süre veren Bayern’de Sportif Direktör Marx Eberl “Gerekli görüşmeleri yaptık. Leroy ve menajeri ne istediğimizi ve gereklilikleri biliyor. Umarız bizi seçer” dedi.

BABASI DA AÇIKLADI

Sane’nin danışmanlığını yapan, kendisi de eski bir futbolcu olan babası Souleymane Sane de G.Saraylı yöneticilerle prensipte anlaştıklarını dile getirdi.

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