Galatasaray'ın Icardi transfer planında Paredes detayı! Önce o alınacak...

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Süper Lig’de attığı 22 gol ve 7 asistle şampiyonlukta aslan payının sahibi olan Mauro İcardi’nin, kendisini bonservisiyle satın almak isteyen Galatasaray yönetiminden taleplerinden birinin Leandro Paredes olduğu ortaya çıktı.

İcardi’nin, Paris Saint Germain’de (PSG) birlikte forma giydiği ve çok yakın arkadaş olduğu vatandaşı ile yeniden aynı takımda oynamayı çok istediği, bu nedenle sarı kırmızılı yöneticilere transfer edilmesi tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi.

OKAN BURUK DA PAREDES'İ ÇOK İSTİYOR

2022 Dünya Kupası’nda şampiyon olan Arjantin Milli Takımı’nda da forma giyen Leandro Paredes, 2019’da 40 milyon Euro’ya Zenit’ten PSG’ye transfer oldu. Bu sezon kiralık verildiği Juventus’ta 35 maça çıkıp 1 gol, 1 asist üreten 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un da en çok istediği isimler arasında yer alıyor. Sarı kırmızılı yöneticiler, PSG Kulübü ve Paredes’i ikna etme girişimlerinde İcardi’yi de aktif olarak kullanıyor.

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8.75 MİLYON EURO ALAN ICARDI'YE 7.5 MİLYON EURO

Diğer taraftan Galatasaray Mauro İcardi’nin transferini bitirmeye yönelik çalışmalarını sürdürürken, kesin sonucun alınmasının ağustos ayını bulacağı belirtildi. Halen eşi ve menajeri Wanda Nara ile tatil yapan Arjantinli futbolcu, bir süre daha dinlendikten sonra transferine karar vermeyi planlıyor. PSG’den yılda 8 milyon 750 bin Euro alan Arjantinli yıldıza 7.5 milyon Euro önerip beklemeye çekilen Galatasaray yönetiminin bundan sonra önüne çıkabilecek tek engel, Suudi Arabistan kulüpleri olabilir.

AL SHABAB'DAN ICARDI'YE 2 YIL İÇİN 80 MİLYON EURO

Transfere astronomik paralar harcayan Suudi Arabistan’dan İcardi’ye teklif yapan son kulüp Al Shabab oldu. İtalyan Tuttomercato’da yer alan habere göre Al Shabab, Arjantinli futbolcuya 2 yıl için 80 milyon Euro’yu bulan bir teklifte bulundu. Bu öneri, futbolcunun temsilcisi Elio Letterio Pino tarafından da doğrulandı.

Galatasaray yönetimi, Leandro Paredes transferini bir an önce gerçekleştirip İcardi’ye, “Tavsiye ettiğin için Paredes’i aldık ve seni ne kadar istediğimizi gösterdik, imza sırası sende” mesajını verecek.

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