Galatasaray'ın hücum üçlüsünden 150 gollük katkı! Mauro Icardi, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu...

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Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Maçın 35. dakikasında sol kanattan Derrick Köhn’ün pasında Dries Mertens bekletmeden Icardi’ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayından plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

31 yaşındaki futbolcu bu golle birlikte Süper Lig’deki gol sayısını 20’ye çıkardı ve krallık yarışında Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko’yu yakaladı. Arjantinli futbolcu ayrıca ligde son 5 maçta 6. golünü kaydetti.

Mücadeleye 11’de başlayan Mauro Icardi’nin yerine 83. dakikada Carlos Vinicius girdi.

KEREM'DEN 12. GOL

Mücadelenin 90+3. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem'in vuruşunu kaleci Erdem Canpolat kurtardı. Daha sonra maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, VAR'ın uyarısıyla penaltıyı tekrarlattı. 25 yaşındaki futbolcu 90+6. dakikada bu sefer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-1'e getirdi. Kerem Aktürkoğlu böylece Süper Lig'de bu sezonki 12. golünü attı.

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MERTENS DURMUYOR

Dries Mertens ise Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta da gol katkısında bulundu. Belçikalı yıldız, bu karşılaşmalarda 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

150 GOLE ETKİ

Mauro Icardi, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu üçlüsü geçtiğimiz sezondan bu yana toplamda 150 gole direkt etki etti.

Mauro Icardi: 50 gol 20 asist

Dries Mertens: 16 gol 17 asist

Kerem Aktürkoğlu: 25 gol 22 Asist