Galatasaray'ın hücum gücü devlerde yok! Avrupa’nın birçok ünlü ekibini geride bıraktı

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Konyaspor yenilgisi ile rekor galibiyet serisi sona eren Galatasaray çabuk yara sararken aldığı farklı galibiyetlerle yeniden havaya girdi. Son olarak deplasmanda Alanyaspor’u 4-1’lik skorla geçen sarı kırmızılı ekip son üç maçta rakip filelere 12 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü. Bu maçlarda attığı kadar da kaçıran Galatasaray müthiş hücum ortalaması ile Avrupa’nın dev kulüplerine kafa tutar hale geldi.

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MAÇ BAŞINA 19.2 ŞUT ÇEKİYOR

Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük ligi (İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, Almanya 1. Bundesliga, İngiltere Premier Lig) dikkate alındığında Galatasaray bu beş organizasyonda maç başına en çok şu çeken ekip durumunda. Aslan her maç rakip kaleye 19.2 şu gönderirken bu alanda en yakın takipçisi 18.6 ile Bundesliga lideri Bayern Münih. Aslan maç başına isabetli şutta ise Avrupa ikincisi durumunda.

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İÇ SAHADA LENS’İN ARKASINDA

Karşılaşma başına 7.7 isabetli şut bulan Galatasaray bu alanda Bayern’in ardından ikinci sırada. Okan Buruk’un takımı maç başına attığı 2.3 golle de Bayern Münih ve Manchester City’nin ardından geliyor. Galatasaray kendi sahasındaki yüzde 86’lık galibiyet oranıyla Avrupa’da ikinci basamakta. Bu alanda Galatasaray’ı geçebilen tek ekip yüzde 87 ile Fransız ekibi Lens... İngiliz devi Manchester City ise yüzde 85 ile 3. durumda.

BAZILARI HAYAL EDER BAZILARI BUNLARI YAPAR

G.Saray forması ile Alanyaspor maçında da fileleri havalandıran Mauro İcardi Instagram’dan yaptığı paylaşımda “Bazıları bir şeylerin olmasını ister bazıları ise hayalini kurar. Bazıları da bunları yapar” ifadelerini kullandı. Oyuncunun, Alanyaspor maçında çekilmiş fotoğrafı ile yaptığı bu paylaşım büyük etkileşim aldı. Bu arada Fransa basını, G.Saray’ın İcardi’yi kalıcı transfer etmek için kulübü PSG ile anlaştığını iddia etti. Radio France’a göre yönetim, golcü oyuncunun bonservisi için Fransız ekibiyle el sıkıştı. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan İcardi için tarafların nasıl bir rakamda anlaştığı ile açıklanmadı.

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