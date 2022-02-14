Galatasaray'ın hocası Domenec Torrent ailesini İstanbul'a getiriyor

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Galatasaray'da Domenec Torrent'in ayrılığı beklenirken, İspanyol teknik adamın ise Florya'da yeni taşındığı eve oturma izni için resmi işlemlere başladığı öğrenildi.

Şubat ayı başında Florya Metin Oktay Tesisleri'ne yakın bir yerde 1 yıllık kiralık ev tutan ve bu hafta içinde ailesini getirmesi beklenen İspanyol teknik adam ile yönetim arasında bir ayrılık gözükmüyor.

Sabah'ın haberine göre; Torrent takıma vereceği bir günlük izinde yeni taşındığı evine oturum izni işlemlerini hallledecek. Şubat ayı başında Florya Metin Oktay Tesisleri'ne yakın bir yerde ev tutan Torrent'in bu hafta içinde eşini Barselona'dan İstanbul'a getirteceği öğrenildi.

Takımın başında çıktığı 5. maçta da galibiyet göremeyen Torrent, Süper Lig'e en kötü başlangıç yapan teknik adam unvanını aldı. Buna rağmen Elmas yönetimi İspanyol teknik adamın arkasında duruyor.

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Kayseri maçının ardından Fatih Terim'i isim vermeden hedef gösteren Torrent'le yolların ayrılmasını bekleyen taraftarlar, camiayı bilen bir ismi takımın başında görmek istese de Burak Elmas, kısa vadede bir değişim düşünmüyor.