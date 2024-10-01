×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ın hedefi Avrupa ve Süper Lig dublesi

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Süper Lig#Avrupa Ligi
Galatasarayın hedefi Avrupa ve Süper Lig dublesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 07:00

Sarı kırmızılılarda Okan Buruk milli ara öncesi çıkılacak iki kritik karşılaşmada hata istemiyor. 3-3 biten Kasımpaşa maçındaki eksikleri takıma aktaran Buruk, hem Rigas Futbol Skola hem de Alanyaspor maçlarını mutlaka kazanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Haberin Devamı

Galatasaray, 3-0’lık skor avantajına rağmen Kasımpaşa karşısında 90+5’te gelen beraberliğin şokunu UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü oynayacağı RFS maçıyla unutturmak istiyor. Sarı kırmızılılarda 3-3’lük skorun ardından “Bu bize bir ders oldu. Bu dersten ben ve oyuncularım bir şeyler çıkaracak. Galatasaray formasının ne kadar değerli olduğunu anlamamız gerekecek” diyen teknik direktör Okan Buruk, Letonya ekibi için yapılan ilk idmanda takımla bir toplantı gerçekleştirdi.

Gözden KaçmasınBeşiktaştan Okan Buruka olay sözler: Fikstür sözleri trajikomik, biz çıkıp ağlamıyoruzBeşiktaş'tan Okan Buruk'a olay sözler: Fikstür sözleri trajikomik, biz çıkıp ağlamıyoruz!Haberi görüntüle

TAKIMIN MOTiVASYON KAYNAĞI F.BAHÇE

Takımdan beklentilerini ve Kasımpaşa maçında eksik gördüğü noktaları detaylı olarak futbolcularıyla paylaşan deneyimli teknik adam Avrupa’da Rigas, ligde de Alanya ile oynayacakları maçların önemine vurgu yaptı. Milli ara öncesi gerek Avrupa’da gerekse ligde hata istemediğini ifade eden Buruk, ezeli rakipleri Fenerbahçe’nin de haftayı ‘bay’ geçeceğini hatırlatırken maç fazlasıyla da olsa puan farkını 6 puana çıkarma fırsatını kaçırmama gerektiğini öğrencilerine aktardı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Süper Lig#Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!