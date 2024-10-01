Galatasaray'ın hedefi Avrupa ve Süper Lig dublesi

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Galatasaray, 3-0’lık skor avantajına rağmen Kasımpaşa karşısında 90+5’te gelen beraberliğin şokunu UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü oynayacağı RFS maçıyla unutturmak istiyor. Sarı kırmızılılarda 3-3’lük skorun ardından “Bu bize bir ders oldu. Bu dersten ben ve oyuncularım bir şeyler çıkaracak. Galatasaray formasının ne kadar değerli olduğunu anlamamız gerekecek” diyen teknik direktör Okan Buruk, Letonya ekibi için yapılan ilk idmanda takımla bir toplantı gerçekleştirdi.

TAKIMIN MOTiVASYON KAYNAĞI F.BAHÇE

Takımdan beklentilerini ve Kasımpaşa maçında eksik gördüğü noktaları detaylı olarak futbolcularıyla paylaşan deneyimli teknik adam Avrupa’da Rigas, ligde de Alanya ile oynayacakları maçların önemine vurgu yaptı. Milli ara öncesi gerek Avrupa’da gerekse ligde hata istemediğini ifade eden Buruk, ezeli rakipleri Fenerbahçe’nin de haftayı ‘bay’ geçeceğini hatırlatırken maç fazlasıyla da olsa puan farkını 6 puana çıkarma fırsatını kaçırmama gerektiğini öğrencilerine aktardı.