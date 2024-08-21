Galatasaray'ın hedefi 18. kez Şampiyonlar Ligi! Okan Buruk'tan Young Boys'a sürpriz 11...

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Tarihinde 18. kez Şampiyonlar Ligi gruplarına çıkmak isteyen Galatasaray, bu hedefle arasında duran tek engel olan Young Boys ile bugün play off turu ilk maçında İsviçre’de karşı karşıya geliyor. Bern’de bulunan Wankdorf Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek ve müsabaka, TRT 1 ile Tabii platformundan yayımlanacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk cezası nedeniyle bugün ve İstanbul’da oynanacak rövanş karşılaşmasında sahada yer alamayacak.

Barış Alper Yılmaz takımı yalnız bırakmamak için fedakarlık yaptı

G.Saray'da yine cezalı olan Kaan Ayhan ile bulantı, kusma, ishal şikayetleri bulunan ve gıda zehirlenmesi yaşayan Barış Alper Yılmaz kafilede yer almadı. Ancak tedaviye olumlu cevap veren yıldız futbolcu özel uçakla İsviçre’ye gelip takıma katıldı. Sakatlığı devam eden Davinson Sanchez de İstanbul’da kaldı. Transfer görüşmeleri nedeniyle Hatay ve Konya karşılaşmalarında oynamak istemeyen Wilfried Zaha’nın bugün de şans bulması beklenmiyor. Üst solunum enfeksiyonu nedeniyle Konya’ya karşı görev yapamayan Derrick Köhn’ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

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7 kez direkt, 10 kez de elemelerden Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı

Tarihinde 17. kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Aslan 7 kez direkt gruplara kalırken 10 defa da elemelerden çıkmayı başardı. Sarı kırmızılılar; 7 kez tek eleme, 2 kez 2 eleme, 1 kez de 3 elemeden gelip Avrupa’nın 1 numaralı kupasında boy gösterdi. Şimdi hedef ilk maçtan avantajlı skorla dönüp 27 Ağustos Salı günü İstanbul’daki rövanşta turu geçerek 18. kez devler sahnesine çıkmak ve 36 takımlı yeni formattaki yerini almak.

88- ŞAMPIYONLAR Ligi’nde en az 10 ön eleme eşleşmesi oynayan takımlar arasında tur atlama yüzdesi en yüksek olan G.Saray. Sarı kırmızılılar 16 eşleşmenin 14’ünde turlayıp %88 oran tutturdu.

6- AVRUPA’da Young Boys ile ilk kez eşleşen Galatasaray, bugüne kadar karşılaştığı 6 İsviçre ekibini de mağlup etti. Sarı kırmızılılar ayrıca Avrupa’da en çok İsviçre takımlarını yendi (11)

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5- GALATASARAY’ın Avrupa kupalarında attığı son 10 golün yarısında Mauro Icardi’nin payı bulunuyor. Arjantinli yıldız bu seride 3 kez ağları havalandırırken 2 de asist katkısında bulundu.

12- GALATASARAY’a transfer olduğu 2020- 21’den bu yana sarı kırmızılı forma altında Avrupa kupalarında en fazla golde pay sahibi olan oyuncu Kerem Aktürkoğlu (6 gol, 6 asist).