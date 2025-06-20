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Galatasaray'ın hazırlık maçlarıı programı belli oldu!

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#Galatasaray#Avusturya#Cagliari
Galatasarayın hazırlık maçlarıı programı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 20:04

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu.

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Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı takımın Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki hazırlık kampı, 19-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Galatasaray, bu tarihler arasında Summer Series Upper Austria kapsamında Raiffeisen Arena'da 2 hazırlık maçı oynayacak.

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İlk hazırlık maçında 20 Temmuz'da Avusturya Bundesliga takımlarından Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, ikinci hazırlık müsabakasında ise 23 Temmuz'da İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'yle karşılaşacak.

Cagliari maçının ardından İstanbul'a dönerek hazırlıklarına tesislerinde devam edecek sarı-kırmızılı takım, 26 Temmuz'da Fransa temsilcisi Strasbourg, 2 Ağustos'ta ise İtalya ekibi Lazio'yla RAMS Park'ta karşılaşacak.

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#Galatasaray#Avusturya#Cagliari

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