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Galatasaray'ın maç programı belli oldu! 5 maç yapılacak

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#Galatasaray#Futbol#Hazırlık Maçları
Galatasarayın maç programı belli oldu 5 maç yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 20:09

Galatasaray, 11 Temmuz ve 27 Temmuz tarihleri aralığında LASK’ın ev sahipliği ve Match Pr organizasyonuyla katılacağı Summer Series Upper Austria’da beş hazırlık maçı oynayacak.

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Galatasaray turnuvanın açılış maçında 11 Temmuz Perşembe günü LASK ile TSİ 20.30’da Raiffeisen Arena’da karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, LASK ile oynayacağı maçın ardından sırasıyla Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile karşı karşıya gelecek.

Summer Series Upper Austria maç programı şu şekilde:

11 Temmuz Perşembe - 20.30
Lask - Galatasaray (Raiffeisen Arena)

15 Temmuz Pazartesi - 20.30
Galatasaray - Fortuna Düsseldorf (Raiffeisen Arena)

18 Temmuz Perşembe - 20.30
Galatasaray - Trencin (Raiffeisen Arena)

24 Temmuz Çarşamba - 20.30
Galatasaray - Lecce (Raiffeisen Arena)

27 Temmuz Cumartesi - 20.30
Galatasaray - Parma (Raiffeisen Arena)

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#Galatasaray#Futbol#Hazırlık Maçları

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