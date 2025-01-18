Galatasaray'ın Hatay karşısında puan kaybı sonrası dikkat çeken sözler: Karşınızda Bayern Münih yok! Tuhaf seçim

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaştı.

Hatayspor'un 28. dakikada Cemali Sertel'in golüyle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada 58. dakikada penaltı kazanan Galatasaray Osimhen'le beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol bulamayan sarı-kırmızılılar sahadan 1 puanla ayrıldı.

İlk kez deplasmanda puan kaybetti

Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez deplasmanda puan kaybetti. Bu maça kadar konuk olduğu 8 lig karşılaşmasını kazanan sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak bu sezon dış saha ilk puan kaybını yaşadı. Cimbom, ayrıca bu sezon sahasında ikas Eyüpspor ve Kasımpaşa ile oynadığı maçlarda puan kaybetmişti.

Hürriyet yazarlarından Galatasaray değerlendirmesi

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Hürriyet yazarları Uğur Meleke ile Banu Yelkovan da Galatasaray'ın bu sezon deplasmanda ilk kez yaşadığı puan kaybını köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar...

Uğur Meleke: Merkezde Berkan-Torreira ile başlamak yanlıştı

Galatasaray'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde Bayern ve ManU maçlarına iki ön liberoyla (Kaan-Torreira ile) çıkmasını garipsememiştik.

Karşınızda Dünya devleri var ve pekala böyle maçlarda orta sahayı sağlam tutmak isteyebilirsiniz. Ancak dün ligin belki de en problemli takımı Hatayspor’a karşı Okan Buruk’un merkezde Berkan-Torreira tercihini yadırgadım. Tuhaf bir seçimdi, zira karşınızda Bayern Münih yok! Zaten dün Mersin’de ilk 45 dakikada normal çizgisinin çok altında bir Galatasaray vardı sahada. Dün Mersin’de ilk 45 dakika boyunca temposuz, yavaş paslaşan, hücumda kaybettiği toplarda büyük boşluklar veren, bu yüzden de sürekli geri koşan bir Galatasaray vardı sahada. Tabii ki Sara’nın eksikliği kritik bir faktör. Ancak Sara’nın yokluğunda merkezde Kerem Demirbay’la değil Berkan’la başlamak tüm temel ayarlarını bozdu sarı kırmızılıların. Bu arada Galatasaray’ın dün ilk devrede yaşadığı bir başka handikap da (Sara ve Kerem Demirbay’ın yokluğunda) tüm duran toplara Mertens’in koşmasıydı. Özellikle orta çizgi yakınındaki toplara da Mertens geldi bu yüzden. 46’da Kerem Demirbay’ın girişiyle duran toplardaki bu dengesizlik ortadan kalktı sarı kırmızılılarda.

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OSIMHEN'İN 3 ASİSTİ OLABİLİRDİ!

Galatasaray dün neredeyse hiçbir şey oynamadan ilk devreyi çöpe attıktan sonra, ikinci 45’te bunun acısını çıkarırcasına tempolu, yoğun, sürekli arayan ve ısıran bir görüntü verdi Mersin’de. Arkadaşları biraz dikkatli olsalar Osimhen’in hanesinde 3 asist yazabilirdi dün mesela. Barış, kariyerinin en kötü günlerinden birini geçirdi, birçok net fırsatı kötü şut ve pas tercihleriyle-ıskalarla harcadı dün. Günün sonunda Galatasaray, Mersin’de 2 puan bıraktı ve iki ayrı pencereden değerlendirebilirsiniz bu kaybı:

1- Okan Buruk, Berkan-Torreira’lı tutucu 11’le ilk devreyi çöpe attı. İkinci devredeki iyi futbol galibiyete yetmedi” demek mümkün.

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2- Ya da “ikinci devrede Galatasaray yeterince fırsat buldu ama kale önü cömertliğiyle kaybetti 2 puanı” değerlendirmesi de yapılabilir ki bu da çok yanlış olmaz.

Banu Yelkovan: Ayarları bozulan bir makina gibi

Galatasaray, puan farkıyla lider olmanın, etkileyici bir namağlup serinin, yıldızlarla dolu bir kadronun, sakatlıklar ya da cezalı oyuncular gibi haklı mazeretlerin bile en ufak bir aksamada unutulabileceğini, bazen dengelerin bir oyuncunun eksikliğiyle bozulabilecek kadar hassas olduğunu gösterdi Hatayspor karşısında.

Oysa deprem sonrası hükmen galip geldiği maçı bir kenara bırakırsak, Hatayspor deplasman karnesi hiç parlak değil sarı kırmızılıların. 2021, 2022, 2023, hatta 2019’daki kupa maçını da sayarsak, burada oynadığı maçlardan beraberlik bile çıkaramadı bugüne kadar ve bu şaşırtıcı istatistik, tribünlerin neredeyse tamamını kendi taraftarlarının doldurduğu sözde deplasman maçının ilk yarısının sonunda da değişmedi. Ev sahibi, 28. dakikada Görkem’in kullandığı korneri, gole çeviren Cemali Sertel’in sayısıyla devreye galip girdi.

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İLK YARIDA KANATLARI İYİ İŞLEMEDİ

Galatasaray, bir dişlisi eksildiğinde tüm ayarları bozulan bir makina gibi oynadı Sara’nın yokluğunda. İlk yarıda kanatların iyi işlemediği, üretkenlik sorunu yaşayan, etkisiz bir takım görüntüsündeydi. Verilmeyen bir penaltı iddiası olsa da, o pozisyonun arkasına sığmayacak bir etkisizlik içindeydi. 2024-25 sezonunun ilk yabancı VAR hakemli maçında, yeni teknik direktörü Murat Şahin’le düşme hattından uzaklaşmak için ellerinden geleni yapan Hatayspor’un çabaları, ikinci yarıya iki değişiklikle ve bambaşka bir futbolla başlayan Galatasaray’ın inanılmaz temposuyla nefes nefese bir hale dönüştü.

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TRANSFER PLANLARI DEĞİŞEBİLİR

İlk devrenin, belki biraz fiziğiyle ayakta kalan, üretkenlik yoksunu Galatasaray’ı gitmiş, sağlı sollu ataklarla, ceza sahasına kabus gibi çöken, sürekli pozisyona giren başka bir Galatasaray gelmişti. Yine de son vuruşlardaki şanssızlık mı desem, beceriksizlik mi desem, karşılaşmanın tek golünü 56. dakikada penaltıdan Osimhen’le kaydetti. Belki namağlup unvanını kaybetmedi ama Hatay deplasmanında yine puan ve 17 maçlık galibiyet serisini kaybetti Galatasaray. Sezon başından bu yana dar kadroyla oynamanın sıkıntılarını haftalar ilerledikçe hissetmeye, düşme hattındaki rakibine karşı bile başlaması ara transfer planlarını gözden geçirmesine yol açabilir.