Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'nda rakibi Al Hilal!

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Victor Osimhen’in ikna sürecinde Galatasaray’ın en büyük rakiplerinden biri olan Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal şimdi de Hakan Çalhanoğlu transferinde sarı kırmızılılarla karşı karşıya. Galatasaray’a transfer olmak isteyen, takım kaptanı Lautaro Martinez’in kendisini eleştirmesinin ardından İnter’e veda etme ihtimali daha da artan milli yıldız, İtalya’da spor basının manşetlerini sürdürmeye devam ediyor. Corriere dello Sport dün ‘İnter’de Çalhanoğlu krizi’ başlığıyla Hakan’ı manşetine çıkarırken “Hakan Çalhanoğlu, İstanbul’a dönmek için bastırıyor. Al-Hilal de Türk oyuncu için harekete geçti. Simone İnzaghi, onu ikna etmeye çalışıyor” diye yazdı.

GÖZLER OYUNCUNUN KARARINDA

Galatasaray Kulübü, transfer etmek istediği milli oyuncu için 30 milyon Euro bonservis isteyen İnter’i ikna etmeye çalışırken, İtalyan basının iddiası moralleri bozdu. Corriere dello Sport, İnzaghi’nin eski oyuncusunu takımında görmeyi çok istediğini ve Al Hilal’in Hakan Çalhanoğlu’na yıllık 20 milyon Euro’dan 3 senelik kontrat önermeye hazırlandığını iddia etti.

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31 yaşındaki futbolcuya bu 3 yılın tamamlanmasının ardından teknik heyette rol alması için teklif sunulacağına da dikkat çekildi. Hemen hemen her fırsatta Galatasaraylı olduğunu ifade eden Hakan Çalhanoğlu’nun Suudi ekibinin bu hamlesi sonrası nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.