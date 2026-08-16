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Galatasaray'ın gündemindeki Rafael Leao için Ruben Amorim'den açıklama!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Rafael Leao#Transfer
Galatasarayın gündemindeki Rafael Leao için Ruben Amorimden açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 14:16

Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, ismi son dönemlerde sıkça Galatasaray ile anılan Rafael Leao hakkında açıklamalarda bulundu.

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Serie A ekiplerinden Milan'ın teknik direktörü Ruben Amorim, adı Galatasaray ile anılan Rafael Leao hakkında açıklamalarda bulundu.

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Rafa Leao, Torino maçına yetişebilecek mi?

"Bilmiyorum. Ciddi bir durum olduğunu sanmıyorum, ama yetişip yetişemeyeceğini bilmiyorum."

Galatasarayın gündemindeki Rafael Leao için Ruben Amorimden açıklama

Peki ya geleceği ne olacak?

"Bilmiyorum. Ama o bizim oyuncumuz. Dediğim gibi, ondan gerçekten memnunuz. Çok pahalı bir oyuncu... Yani göreceğiz, ama mücadele etmesi gerekiyor. Cisse’nin gösterdiği performansa bakılırsa, işini zorlaştıracağını düşünüyorum. Saelemaekers pozisyonunu değiştirdi... Pulisic de geri dönüyor. Yani bu pozisyon için mücadele edecek birçok oyuncumuz var."

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#Galatasaray#Rafael Leao#Transfer

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