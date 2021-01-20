Galatasaray'ın gündemindeki Quincy Promes için Ajax'tan transfer açıklaması!

Spor Arena Dış Haber | Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen son isim Ajax forması giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes olmuştu.

Sarı kırmızılıların Promes transferi için Ajax ile görüştüğü ve kiralık transfer üzerinde konuşulduğu kaydedilmişti.

GALATASARAY VE SPARTAK MOSKOVA...

Galatasaray'ın dışında Hollandalı futbolcunun eski takımı Spartak Moskova'nın da Promes'i istediği belirtilirken Ajax'tan transfer için açıklama geldi.

Hollanda ekibinin Promes için gelen kiralama tekliflerini kabul etmeyeceği ve futbolcuyu bonservisiyle birlikte satmak istediği belirtildi.

''KİRALANMASI MÜMKÜN DEĞİL''

Hollanda basınında yer alan haberde ''Spartak Moskova, Promes için para ödemek istemiyor. Futbolcu için Ajax'a sadece kiralama teklifleri geldi. Ajax'ın Promes'i kiralaması mümkün gözükmüyor.'' sözlerine yer verildi.

Hollandalı gazeteci Jeroen Grueter ise Promes için ''Futbolcuya çok fazla para ödendi. Promes, Ajax için tam bir baş ağrısı yarattı. Sadece mahkemelik olması gibi saha dışı olayları ile değil hem parası hem de performansı ile...'' şeklinde konuştu.

29 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu sezon Ajax ile toplam 22 maça çıkarken 6 gol ve 1 asist kaydetmişti.

AİLE ÜYESİNİ BIÇAKLADI İDDİASI

Quincy Promes’in, Temmuz ayında ailesinden birini bıçakladığı iddia edilmişti. Hollanda basını, bir aile partisine katılan Promes'in akrabasıyla tartışmaya girdiğini ve Hollandalı futbolcunun aile üyesini bıçakladığını iddia etmişti. Hatta yıldız futbolcunun yapılan suçlama nedeniyle 4 yıl hapis cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtiliyordu.

2019 yılında Sevilla'dan 15 milyon Euro'ya Ajax'a transfer edilen Promes, Spartak Moskova, Go Ahead Eagles ve Twente takımlarının da formalarını giymişti.

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