×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ın gündemindeki McTominay için açıklama!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Mctominay
Galatasarayın gündemindeki McTominay için açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 14:50

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray'ın ilgilendiği Scott McTominay hakkında konuştu.

Haberin Devamı

Galatasaray ile bir süredir ismi anılan Manchester United'ın orta saha oyuncusu McTominay için transfer açıklaması geldi.

Teknik direktör Erik ten Hag, İskoç orta saha oyuncusu için teklif aldıklarını doğruladı.

İngiliz basınına konuşan Hollandalı teknik adam, "Eğer bir sezonda 10 gol atar ve milli takımda da çok iyi bir performans gösterirseniz ilgi olması normaldir. McTominay'i tutmak istiyoruz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sezon bize neler katabileceğini gösterdi" dedi.

Manchester United'da 282 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 32 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Gözden KaçmasınArda Güler’i sadece Lamine Yamal geçebildiArda Güler’i sadece Lamine Yamal geçebildiHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Mctominay

BAKMADAN GEÇME!