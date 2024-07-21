Galatasaray'ın gündemindeki McTominay için açıklama!

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Galatasaray ile bir süredir ismi anılan Manchester United'ın orta saha oyuncusu McTominay için transfer açıklaması geldi.

Teknik direktör Erik ten Hag, İskoç orta saha oyuncusu için teklif aldıklarını doğruladı.

İngiliz basınına konuşan Hollandalı teknik adam, "Eğer bir sezonda 10 gol atar ve milli takımda da çok iyi bir performans gösterirseniz ilgi olması normaldir. McTominay'i tutmak istiyoruz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sezon bize neler katabileceğini gösterdi" dedi.

Manchester United'da 282 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 32 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.