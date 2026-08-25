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Galatasaray'ın gündemindeki Ismaila Sarr'dan olay hareket!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Ismaila Sarr#Transfer
Galatasarayın gündemindeki Ismaila Sarrdan olay hareket
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 11:12

Galatasaray, kanat transferinde listenin ilk sırasında yer alan Ismaila Sarr için şartları zorlamaya hazırlanıyor. Senegalli yıldız Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi çok istiyor, kulübüne yoğun baskı yapıyor ve antrenmanlara ‘ağrım var’ diyerek çıkmıyor.

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Lesley Ugochukwu’nun ardından haftalarca transferde sessiz kalan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde 10 numara Batrakov’u kadrosuna katmıştı. Şimdi gözler diğer takviyelerde. Özellikle kanat bölgesine yapılacak transferde şartlar sonuna kadar zorlanacak. Listenin 1 numarasında Ismaila Sarr var...

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Cim Bom, oyuncu tarafını ikna etti. Her konuda anlaşmaya varıldı. Sarr, Galatasaray’a gelmek için adeta yanıp tutuşuyor. Crystal Palace’a yoğun baskı yapıyor. Antrenmanlara “Ağrım var” diyerek çıkmayan 28 yaşındaki Senegalli futbolcu, dünkü idmanda da yer almadı.

Galatasarayın gündemindeki Ismaila Sarrdan olay hareket

TEKLİF ARTABİLİR

Sarı-Kırmızılı yönetim, bonservis teklifini 35 milyon Euro’ya çıkartırken, İngiliz ekibinden bu rakamı kabul etmesi isteniyor. Ada basını ise Crystal Palace’ın beklentisinin 50-60 milyon Euro seviyelerinde olduğunu yazıyor. Kulüpler arasındaki görüşmeler iyice hızlanmış durumda.

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Galatasaray’ın teklifini bir miktar daha artırabileceği öğrenildi. Aslan’ın en büyük kozu, Ismaila Sarr’ın Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi çok istemesi.

Galatasarayın gündemindeki Ismaila Sarrdan olay hareket

LİSTE İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Fakat diğer yandan zaman daralıyor. Şampiyonlar Ligi için Avrupa’ya kadro bildirme tarihi 2 Eylül. Galatasaray Yönetimi, hafta sonuna kadar bu transferi sonuçlandırmak amacında. Her iki kanatta forma giyen Sarr, geçen sezon çıktığı 45 maçta 21 gol atmıştı. Ayrıca 2 asist yaptı. Hücum bölgesinde inanılmaz bir hıza sahip olan Senegalli futbolcu, ülkesinin milli takımıyla Dünya Kupası’nda da boy gösterdi. 4 maçta 4 gol atarken, 1 asist yaptı.

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#Galatasaray#Ismaila Sarr#Transfer

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