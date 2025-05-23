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Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı! Osimhen sürprizi

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#Galatasaray#Göztepe#Kamp Kadrosu
Galatasarayın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı Osimhen sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 15:21

Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı Göztepe maçının kamp kadrosu açıklandı. Sarı kırmızılıların kamp kadrosunda Osimhen'in olmaması dikkat çekti. İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu...

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Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirmeyi garantileyen Galatasaray, Göztepe maçı kamp kadrosunu açıkladı.


Kamp kadrosunda sarı kart cezalısı olan Fernando Muslera ve Gabriel Sara dışında Yunus Akgün, Victor Osimhen, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz yer almadı.


İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:
Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Eren Elmalı Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Frankowski, Yusuf Demir, Atakan Ordu, Jankat Yılmaz, Efe Alman, Alvaro Morata, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina

Galatasarayın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı Osimhen sürprizi

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#Galatasaray#Göztepe#Kamp Kadrosu

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