Galatasaray'ın Göztepe galibiyeti sonrası açıkladı! 'Icardi düşünülemezdi! Barış Alper farkı'

Haberin Devamı

Lider Galatasaray, Süper Lig’deki 27’nci hafta erteleme maçında Göztepe'ye konuk oldu.

ASLAN, İZMİR'DE HATA YAPMADI



Isonem Park Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 5’inci dakikada Barış Alper, 19’uncu dakikada İlkay ve 75’inci dakikada Lemina attı. Göztepe’nin tek golü 50’de Juan’dan geldi.

Sahaya Trabzonspor’a 2-1 kaybedilen maçın ilk 11’inden 6 değişiklik yaparak çıkan Galatasaray kritik 3 puanla rakipleri Fenerbahçe ve Trabzon’la arasındaki puan farkını yeniden 4’e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip ligde bitime 6 maç kala puanını 67 yaptı. Göztepe ise 46 puanda kaldı.

Haberin Devamı

MAÇI HÜRRİYET YAZARLARI DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay, Galatasaray'ın İzmir'de kazandığı maçı bugünkü köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar...

UĞUR MELEKE - BARIŞ-ICARDİ FARKI!

Göztepe her takım için ligin en zor deplasmanlarından biri. Belki de en zoru. 1,86 boy ortalamalı, genç, sert ve dayanıklı bir kadro. Üç sezondur ısrarla ve istikrarla aynı oyunu oynuyorlar. Geriden neredeyse hiç kısa pasla çıkmıyorlar, sürekli uzun vuruyorlar. Bu uzun topları ya Janderson’la indiriyor, ya da ikinci şans için merkezde kalabalıklaşıyorlar. Bazen tamamen fiziksel savaşa döndürüyorlar oyunu. Zaten o yüzden Avrupa kupaları kovalıyorlar, o yüzden ligin Galatasaray’la birlikte en az gol yiyen iki takımından biri konumundalar.

Okan Buruk’un dün böyle bir takıma karşı en uçta Icardi ile başlaması düşünülemezdi. Zaten dün Gürsel Aksel’de ilk 45’in 2-0 Galatasaray’ın lehine bitmesinin iki temel sebebinden biri santrfor seçimiydi.

Trabzon’da Icardi koca bir 45 dakikayı topla sadece beş kez buluşarak tamamlamıştı. Bunların ikisi santraydı. 5’le 37 arası tam 32 dakika topla hiç buluşmadı Icardi. 32 dakika eksik oynattı takımını. Dün en uçta başlayan Barış ilk devrede bir gol attı, altı kez de ikinci-üçüncü bölge arası top taşıdı. Takımını savunmadan hücuma geçirdi altı kez. Onun dışında Göztepe’nin sert stoperleri Heliton, Allan ve Taha ile savaşını da not etmek gerek.

Haberin Devamı

Dün Galatasaray’ın ilk devreyi 2-0 önde tamamlamasının bir diğer minör nedeni de bence Göztepe’nin taçlarıydı. Her taçta oyun lüzumundan çok fazla duruyor. Akışkanlık kayboluyor. Janderson her iki tarafa da gidiyor, topu siliyor. En az 30 saniye bekleniyor bu seremonide. O taçların dönüşünde de iki kez geçiş fırsatı verdi Göztepe. Birini Asprilla, birini Sane değerlendiremedi.

GÖKYÜZÜNÜ KAYBETTİLER

Maçın ikinci yarısıyla beraber 45- 75 arası rüzgâr tamamen Göztepe lehine döndü. Juan’la bir gol buldu, Cherni ve Janderson’la iki net kaçırdı ev sahibi. Ancak normalde hava hakimiyetiyle tanıdığımız Göztepe, Galatasaray’dan iki uzun mesafeli kenar ortasından iki kafa golü yiyerek kaybetti maçı. Bu noktada da Bokele’nin eksikliğinin hissedildiğini söylemek mümkün sanırım.

Haberin Devamı

GÜNTEKİN ONAY - GALATASARAY'A İYİ BAŞLANGIÇ YETTİ!

Okan Buruk, Trabzonspor yenilgisinin ardından Göztepe maçında 6 farklı oyuncuya yer verdi. Böylesine zor bir deplasmandsa her ne kadar radikal ve riskli tercihler gibi görünse de kanımca Okan Buruk doğru karar verdi. Çünkü Trabzon deplasmanında Galatasaray, ligde sezonun en kötü oyunlarından birini oynamıştı ve benzer bir 11 ile sahaya çıkmak sarı-kırmızılılar açısından anlamsız olurdu.

Kabul etmek gerekir ki bu ligde Göztepe’ye karşı oynamak kolay değil. Etkili pres yapamazsınız çünkü savunmadan hep uzun topla çıkıyorlar. Böyle bir ekibe karşı erken öne geçmek Galatasaray açısından değerliydi. Nitekim Göztepe’nin stratejisi 5’inci dakikada gelen golle çöktü. Dün ilk 11’de başlayan Sane ve İlkay etkili bir 45 dakika oynadılar. Özellikle Sane’nin bu tip maçlar için ne kadar önemli ve skor değiştirmeye yönelik bir koz olduğunu bir kez daha gördük. Maça şık bir kafa golüyle başlayan Barış da özellikle ilk yarıda çok istekli ve hareketliydi.

Haberin Devamı

ASLAN 2. YARI OYUNDAN DÜŞTÜ

İkinci yarıda oyundan düşen Galatasaray orta sahası oyunun kontrolünü Göztepe’ye kaptırdı ve 2-1’e gelen skorun ardından İzmir temcilcisi baskıyı giderek yoğunlaştırsa da beraberlik golüne ulaşamadı. Dün zirve yarışı açısından çok kritik bir maçı kazanan Galatasaray, hata yapmadı. Bunu da ilk 20 dakikada bulduğu gollere ve maçın başındaki yüksek konsantrasyona borçlu. Göztepe’ye gelince... İkinci yarı ne kadar agresif ve baskılı bir futbol oynadıysalar da ilk devre hemen hemen hiç sahada yoklardı.