Galatasaray'ın gözdesi Guela Doue, Strasbourg'a transfer oldu

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Transfer döneminde Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan ve daha sonra görüşmeleri sonlandırdığı Rennes'in Fildişi Sahilli sağ bek oyuncusu Guela Doue'nin yeni adresi belli oldu. Doue'nin yeni adresi Fransız ekiplerinden Strasbourg oldu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Genç futbolcu, Strasbourg'da 22 numaralı formayı giyecek.

Çıkan haberlere göre Strasbourg, Doue'nin bonservisi için 6+2 milyon euro ödedi.



Geçtiğimiz sezon Rennes ile 35 resmi maçta görev alan Guela Doue, 2 asistlik performans sergiledi.