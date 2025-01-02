Galatasaray'ın gözdesi Georges Mikautadze'den transfer açıklaması

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Galatasaray'ın ara transferde gündemine aldığı isimlerin başında gelen Georges Mikautadze, geleceğine dair açıklamalar yaptı.

Lyon'un Ligue 1'de oynayacağı Montpellier maçı öncesi basın toplantısında konuşan Gürcü futbolcu, hakkında çıkan transfer haberlerine de değindi.

"SEZON BAŞINDA GOL ATMAKTA SORUN YAŞADIM"

Her gün daha iyi olabilmek için çokçalışıyorum. Kendime bir gol hedefi belirlemedim ama sezon sonunda iyi bir sayıya ulaşmak istiyorum. Sezon başında gol atmakta biraz sıkıntı yaşadım ancak gün geçtikçe her şey daha iyi oldu. Takım olarak iyi çalışıyoruz.

"TRANSFER HABERLERİNE ALDIRMIYORUM"

Buraya geleli daha 6 ay oldu. Lyon'a ve önümüzdeki maça odaklanmış durumdayım. Benimle ilgili yazılan haberlerle ilgilenmiyorum. Transfer dönemi böyledir. Endişelenmenize gerek yok.

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20 MİLYON EURO TEKLİF!

Fransa basınında bugün çıkan bir haberde Galatasaray'ın 24 yaşındaki Gürcü futbolcu çin 20 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı iddia edildi.

Yıldız futbolcu önceki gün sosyal medyada 'Come to Galatasaray' yazan bir yorumu beğenmiş, konunun yayılması üzerine beğeniyi geri çekmişti.