Galatasaray'ın gözdesi Can Uzun'a dev talipler! 8 milyon Euro...

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Nürnberg’deki performansıyla devlerin dikkatini çekti. Nürnberg formasıyla çıktığı 17 resmi maçta 9 gol, 3 asist üreten 18 yaşındaki santrfora, Galatasaray, Sevilla, Brighton ve Borussia Dortmund talip oldu.

Alman Bild gazetesi; 34 yaşına gelen Marco Reus’a alternatif arayan Dortmund’un Can’da karar kıldığını belirtti. Alt yaş gruplarında Türk Milli Takımı forması giyen genç futbolcuya şimdiden 8 milyon Euro değer biçiliyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

18 yaşındaki genç forvetin Alman kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor.