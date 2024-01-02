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Galatasaray'ın gözdesi Can Uzun'a dev talipler! 8 milyon Euro...

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#Transfer#Galatasaray#Can Uzun
Galatasarayın gözdesi Can Uzuna dev talipler 8 milyon Euro...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 23:23

Almanya 2. Ligi’nde bu sezonun en çok dikkat çeken futbolcuları arasında yer alan Can Uzun, transfer piyasasının gözdeleri arasına girdi.

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Nürnberg’deki performansıyla devlerin dikkatini çekti. Nürnberg formasıyla çıktığı 17 resmi maçta 9 gol, 3 asist üreten 18 yaşındaki santrfora, Galatasaray, Sevilla, Brighton ve Borussia Dortmund talip oldu.

Alman Bild gazetesi; 34 yaşına gelen Marco Reus’a alternatif arayan Dortmund’un Can’da karar kıldığını belirtti. Alt yaş gruplarında Türk Milli Takımı forması giyen genç futbolcuya şimdiden 8 milyon Euro değer biçiliyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

18 yaşındaki genç forvetin Alman kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor. 

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#Transfer#Galatasaray#Can Uzun

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