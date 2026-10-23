Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'den Lille itirafı!

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Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i 4-2 mağlup eden Galatasaray'da 4. golün sahibi Victor Osimhen, eski takımı hakkında açıklamalar yaptı.

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Osimhen, Fransız ekibinin resmi sitesine konuştu.

İşte Victor Osimhen'in sözleri;

Çok güzel bir duygu. Stadyuma girmeden önce şehri seyrediyordum ve bu bana huzurlu anılarımı hatırlattı çünkü burada taraftarlar, kulüp çevresindeki insanlarla harika anılarım var. Burada kaldığım süre boyunca bana ve aileme karşı harika davrandılar.

ÇOK DUYGUSAL BİR ANDI

Benim için sahaya adım attığım an gerçekten çok duygusal bir andı ve stadyumdaki Lille taraftarlarından gördüğüm karşılama gerçekten muhteşemdi. Yıllar boyunca kariyerimi şekillendirmemde yardımcı oldukları için onlara çok büyük bir teşekkür borçluyum. Ve Lille'e bu sezon en iyisini diliyorum.