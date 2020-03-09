Haber Giriş: 09.03.2020 - 20:13,
Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao'ya milli davet!
Galatasaray'ın formda golcüsü Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımı'ndan davet aldı.
Galatasaray'da son dönemde attığı gollerle takımına katkıda bulunan Radamel Falcao, milli takımdan davet aldı.
Radamel Falcao, Kolombiya'nın 34 kişilik geniş listesinde yer aldı.
Bu listeden 23 oyuncunun Dünya Kupası Elemeleri maçlarının kadrolarında bulunabilecek.
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