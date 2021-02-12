Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao'ya flaş transfer çağrısı!

Kolombiya futbolunun efsane golcüsü Faustino Asprilla, Galatasaray'ın santrforu Radamel Falcao'ya transfer çağrısı yaptı.

'EN İYİSİ MLS'E GİTMEK'

Ülkesinin basınına konuşan Asprilla, "Falcao şu an River Plate'te oynayamaz. O tempoyu kaldıramaz. Onun için en iyisi Galatasaray'dan ayrılıp MLS'e gitmek" ifadelerini kullandı.

'HUZURA İHTİYACI VAR'

Aspirilla sözlerini, "Her şeyini verdi, kazanması gereken her şeyi kazandı. Artık sakinliğe ve huzura ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz gün Falcao için "Falcao bizim için ve dünya futbolu için çok büyük bir marka. Galatasaray'a gelemez dediler, geldi. Transferi için bize gelen bir şey yok, eğer gelirse önce hocamızla konuşuruz, sonra yönetimle değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüpte 31 maçta forma giyen Kolombiyalı golcü, 16 gol attı.