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Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'e Katar'dan cazip transfer teklifi!

#Galatasaray#Mostafa Mohamed#Katar
Galatasarayın golcüsü Mostafa Mohamede Katardan cazip transfer teklifi

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mostafa Mohamed için Katal kulübü Al Sadd'ın 4 milyon euro maaş önerdiği belirtildi.

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Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'de yeni bir gelişme yaşandı.

Arap basınında yer alan haberlerde; Katak ekibi Al Sadd'ın Mohamed'i transfer etmek için Zamalek ile görüşmelere başladığı belirtildi.

YILLIK 4 MİLYON EURO

Galatasaray'ın 4 milyon dolar sayın alma opsiyonuyla kiraladığı Mohamed'e yıllık 4 milyon euro maaş teklif etti.

Mısırlı golcünün ilk tercihinin Avrupa olduğu vurgulansa da Al Sadd'ın bu transferde ısrarcı olacağı kaydedildi.

Galatasaray'da 39 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 13 gol attı ve 1 asist yaptı.

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#Galatasaray#Mostafa Mohamed#Katar

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