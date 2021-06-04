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GeriFutbol Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne'ye 3 ay ceza! Belçika'da olay olmuştu...
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Futbol
Haber Giriş: 04.06.2021 - 18:37 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne'ye 3 ay ceza! Belçika'da olay olmuştu...

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Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne'ye 3 ay ceza! Belçika'da olay olmuştu...

Galatasaray'ın geçen sezonu Premier Lig'e veda eden West Bromwich'te kiralık olarak geçiren Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle ceza aldı ortaya çıktı.

Sarı kırmızılılarla 2023'e kadar sözleşmesi bulunan, West Bromwich'ten önce de Belçika Ligi ekiplerinden Club Brügge'de kiralık olarak forma giyen Diagne, trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle 3 ay araç kullanma yasağı ve 1840 avro para cezası aldı.

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2019-20 sezonunu Club Brügge'de kiralık olarak geçiren, sahadaki performansından çok saha dışında yaşadığı olaylarla anılan ve kadro dışı kalan Diagne'nin, Belçika'da trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle ceza aldığı ortaya çıktı.

30 yaşındaki futbolcunun 5 Nisan 2020 tarihinde araba kullanırken 3 yaşındaki çocuğunun emniyet kemerinin takılı olmadığı ve geçersiz ehliyet nedeniyle 3 ay araç kullanma yasağı aldığı, ayrıca 1.840 avro para cezasına çarptırıldığı açıklandı.

Belçika basınında çıkan haberde, Diagne'nin ilk mahkumiyetinin olmadığı, 30 Kasım 2019'da sigortasız araç sürdüğü için 800 Euro para cezasına ve 15 günlük sürüş yasağına çarptırıldığı açıklandı.

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