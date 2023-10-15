Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, piyanoda Aşkın Olayım'ı çaldı

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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Sarı-kırmızılı taraftarı kendine bağlamaya devam ediyor.

Milli arada Arjantin'deki eşi Wanda Nara'nın yanına giden Icardi, İstanbul'a geri dönüp takımla çalışmalara başlamıştı.

Arjantin'de kalan Wanda Nara, dün akşam İstanbul'daki kızı Francesca ile canlı yayın yaptığı esnada Mauro Icardi'nin piyanoda kendisiyle özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısını çaldığı duyuldu.

Wanda Nara, kızı Francesca'ya kamerayı babasına çevirmesini işaret etti ancak Francesca bunu anlamadı. Icardi'nin piyano başındaki görüntüsü kısa süreliğine yayında görüldü.