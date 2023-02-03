Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi dünyanın dilinde!

Haberin Devamı

Galatasaray'ın iki kez geriye düştüğü Ümraniyespor maçında iki gol atarak galibiyeti getiren Mauro İcardi’nin başarısı dünya medyasında da büyük yankı yarattı.

İspanyol As gazetesi, Arjantinli futbolcu için, “Hiç kimse ondan bu kadar iyi performans beklemiyordu” yorumunu yaparken, beİN Sports ABD, “Panenka penaltısı ve harika kafa vuruşuyla 2 gol attı” dedi.

BeİN Sports Fransa’nın, “Galatasaray’ı ipten aldı” ifadesini kullandığı İcardi’ye, ülkesi Arjantin’de de övgüler yağdırıldı.

TYC Sports, “Çelik gibi sinirleriyle önce penaltıyı gole çeviren Rosariolu oyuncu, maçın sonuna doğru bu kez kafayla topu ağlara gönderdi” dedi.

Fransız Maxifoot da Mauro İcardi’nin Galatasaray’da yeniden kendini bulduğunu yazdı.